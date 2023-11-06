催生難奏效 中國人口負成長 學者：恐持續到下世紀

中國生育率下降，經濟學者認為，人口負成長很可能持續到下個世紀。（新華社）

中國出生率驟降以致人口負成長，經濟學者認為，人口負成長很可能持續到下個世紀，不但影響勞動力供給，更會使經濟成長趨緩。應加速需求結構轉型，增加投資 人力資本以應對。

中國人口在2022年呈現1961年來首次負成長，官方嘗試一個又一個方案，例如育兒補貼、提供稅收優惠等，盼藉此振興出生率，然而實際效果有限。

前上海社科院常務副院長兼經濟研究所所長左學金4日出席「中國與世界經濟學術研討會」時表示，中國人口負成長很可能持續到下個世紀，為應對人口變化對經濟帶來的挑戰，中國要加快需求結構轉型，增加對人力資本的投資，以實現人口高品質發展。

據第一財經報導，左學金表示，中國人口變動的主要風險，已經從人口數量過多和成長過快，轉向持續負成長、極低生育率與快速高齡化。

左學金表示，藉由穩定人口模型的模擬結果發現，假設中國人口總和生育率從2015年的1.55線性成長到2040年保持人口穩定所需的2.1，並在此後保持不變，那麼要等到2097年，人口負成長趨勢才能逆轉。而由於中國實際生育率已經遠低於研究假設，中國生育率在2040年回升到2.1的可能性極小，所以人口負成長有極大的可能性將持續到下個世紀。

他也提到，人口與經濟活動向少數的大城市集聚是全球性趨勢，未來中國人口與經濟活動將繼續向沿海三大城市群、沿江兩大城市群和部分交通幹線經過的沿線城市群集聚。隨著人口負成長時代到來，還會有更多的地市人口出現減少。因此城市在規畫房地產投資、能源交通通訊等基礎設施建設方面，要有充分的前瞻性，避免造成不必要的浪費。

左學金進一步分析，人口負成長與高齡化將對中國經濟發展產生深遠影響。在供給側的衝擊表現在勞動力稀缺與成本上升，儲蓄 率與投資率下降。經濟成長的主要驅動力從資本、勞動力等傳統要素轉向創新與技術進步，經濟成長速度放慢。

至於在需求方面的影響，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重衝擊。

左學金認為，人口品質與創新對經濟成長極為重要，對此需要加速需求結構轉型、加強對人力資本的投資。

具體的方針包含提高民眾的家庭收入與勞動收入，減輕勞動者的稅費負擔，並進一步改革基本社會保障制度；公共財政的支出轉型為引導擴大中國國內消費支出，需要加強的領域包含營養保健、教育 、醫療、體育文化活動等。