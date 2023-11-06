我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

河南汝州一醫院欠薪年餘 官：沒錢、不知道

中國新聞組／北京6日電
河南汝州市婦幼保健院醫護上街討薪。（視頻截圖）
河南汝州市婦幼保健院醫護上街討薪。（視頻截圖）

河南汝州市婦幼保健院被爆拖欠500多名職工工資一年多，醫務人員被迫集體上街討薪，汝州市衛健委竟稱「沒錢」、「不知道如何解決」，引發輿論關注。汝州市政府對討薪事件表示，職工工資發放不及時，是因出生人口下降、疫情衝擊等多種因素致醫院入不敷出所致，醫院將努力增加業務收入，盡早解決工資拖欠問題。

此前網傳視頻顯示，一群身著白大褂的醫務人員聚集在一起，與此同時，一名女性醫務人員則高喊「生活無法維持」。汝州市婦幼保健院相關工作人員稱其已被拖欠工資一年多，醫保、公積金等亦未予繳納。

新黃河報導，汝州市衛健委3日對此回應當地媒體稱，醫院拖欠工資的原因是「沒錢」，至於如何解決醫護的訴求則回答「不知道」，引發輿論撻伐。

據微信公眾號「聽見鷹城」1日所發布內容，當日，汝州市委副書記、市長劉國朝，副市長鄭華永等在參加「黨風政風熱線」欄目，回答李女士詢問「汝州市婦幼保健院工資一年多未發，醫保沒有繳納」時表示，關於工資發放問題，因為去年以來，受出生人口下降、疫情衝擊等多種因素影響，婦幼保健院業務急劇下降，收入銳減，導致入不敷出，職工工資發放不及時，下一步，醫院將努力增加業務收入，盡早解決工資拖欠問題。

此外，天眼查相關信息顯示，汝州市婦幼保健院在2023年已被河南三家法院先後列為被執行人，執行標的近千萬元人民幣。

公開信息顯示，汝州市婦幼保健院是當地市政府舉辦的公益性二級甲等婦幼保健院，汝州市城鄉居民醫療保險、城鎮職工醫保定點醫院，承擔著全市婦女兒童的醫療救治和預防保健任務。

醫保 河南 疫情

上一則

減碳降噪 大飛機C929進入細部設計

下一則

中國進博會首日首單 美企簽3億美元

延伸閱讀

屋崙最大索賠案 麗笙酒店少付逾40萬薪資 通告限45天補發

屋崙最大索賠案 麗笙酒店少付逾40萬薪資 通告限45天補發
李克強逝世 河南鄭州現悼念人潮

李克強逝世 河南鄭州現悼念人潮
中共最短命總理…李克強68歲猝逝 中南海「門診部」救不回？

中共最短命總理…李克強68歲猝逝 中南海「門診部」救不回？
陳詩敏提法案 阻承包商剋扣工資

陳詩敏提法案 阻承包商剋扣工資

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光