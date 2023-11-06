河南汝州一醫院欠薪年餘 官：沒錢、不知道

河南汝州市婦幼保健院醫護上街討薪。（視頻截圖）

河南 汝州市婦幼保健院被爆拖欠500多名職工工資一年多，醫務人員被迫集體上街討薪，汝州市衛健委竟稱「沒錢」、「不知道如何解決」，引發輿論關注。汝州市政府對討薪事件表示，職工工資發放不及時，是因出生人口下降、疫情 衝擊等多種因素致醫院入不敷出所致，醫院將努力增加業務收入，盡早解決工資拖欠問題。

此前網傳視頻顯示，一群身著白大褂的醫務人員聚集在一起，與此同時，一名女性醫務人員則高喊「生活無法維持」。汝州市婦幼保健院相關工作人員稱其已被拖欠工資一年多，醫保 、公積金等亦未予繳納。

新黃河報導，汝州市衛健委3日對此回應當地媒體稱，醫院拖欠工資的原因是「沒錢」，至於如何解決醫護的訴求則回答「不知道」，引發輿論撻伐。

據微信公眾號「聽見鷹城」1日所發布內容，當日，汝州市委副書記、市長劉國朝，副市長鄭華永等在參加「黨風政風熱線」欄目，回答李女士詢問「汝州市婦幼保健院工資一年多未發，醫保沒有繳納」時表示，關於工資發放問題，因為去年以來，受出生人口下降、疫情衝擊等多種因素影響，婦幼保健院業務急劇下降，收入銳減，導致入不敷出，職工工資發放不及時，下一步，醫院將努力增加業務收入，盡早解決工資拖欠問題。

此外，天眼查相關信息顯示，汝州市婦幼保健院在2023年已被河南三家法院先後列為被執行人，執行標的近千萬元人民幣。

公開信息顯示，汝州市婦幼保健院是當地市政府舉辦的公益性二級甲等婦幼保健院，汝州市城鄉居民醫療保險、城鎮職工醫保定點醫院，承擔著全市婦女兒童的醫療救治和預防保健任務。