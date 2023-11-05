我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時民調：川普搖擺州領先拜登 6大關鍵州贏5個

澤倫斯基：不準備與俄羅斯展開和談

中國多地爆流感與支原體交叉感染 兒科急診擠滿人

中國新聞組／即時報導
北京首都兒科研究所急診室近日擠滿帶著孩子前來就診的家長。（取材自健康時報微信公眾號）
北京首都兒科研究所急診室近日擠滿帶著孩子前來就診的家長。（取材自健康時報微信公眾號）

據人民日報社旗下健康時報報導，中國多地近期爆發兒童流感與支原體交叉感染，導致兒科急診室人滿為患。專家建議家長做好預防工作，包括：戴口罩、勤洗手、多通風，減少人流聚集區域活動，同時清淡飲食。

新華社報導，「肺炎支原體」既不是細菌也不是病毒，它的生物學特點介於病毒和細菌之間，是非典型病原體。如家中孩子出現體溫超過40度、持續高熱超過3天；刺激性乾咳，甚至影響正常作息；精神狀況差，頻繁嘔吐、腹瀉，以及出現呼吸困難的症狀，可能就是感染了肺炎支原體，應盡快帶孩子就醫。

4日上午，北京首都兒科研究所護士告訴健康時報，「今天上午內科綜合門診安排了700多個號，已經都滿了！」

3日晚上八點半，北京朝陽醫院常營院區兒科門急診室的候診走廊上，座椅也幾乎坐滿，想找到空位並不容易，有些家長索性帶著孩子去遠一點的等候區休息。

報導稱，11月3日至4日，健康時報記者分別從河南、河北、廣西等地多家醫院了解到，當地兒科門診患者數量仍處於高位運行狀態，患者主要以呼吸道疾病為主。

多位兒科醫生表示，「今年是支原體流行大年，加上現在是流感季等多重因素的影響，導致兒童咳嗽等感染，讓兒科門診量變多。」

由於兒科門診量大增，北京友誼醫院甚至號召6名退休兒科專家出兒科周末門診，並增加2名檢驗人員支援兒科化驗室。

北京兒童醫院呼吸一科主任徐保平表示，肺炎支原體感染最主要的影響人群是5歲以上的學齡兒童及青少年。盡管目前5歲以下嬰幼兒感染率略有增加，但總體人數仍低於年長兒少。

中國疾控中心病毒病預防控制所國家流感中心主任王大燕表示，目前中國流感活動處於中低水準但呈上升趨勢，預計將逐漸進入流感高發期，並出現秋冬季的流感流行高峰。

在此期間，流感聚集性疫情可能增多，聚集性疫情主要發生在學校、幼托機構、養老機構等人群密集場所。建議民眾勤洗手、勤通風，做好個人防護，保持良好衛生習慣。

流感 北京 疫情

上一則

中澳關係回溫？ 澳總理訪華稱：雙方應找共同利益繼續合作

延伸閱讀

拜登暗嗆北京：美洲不必選擇債務外交

拜登暗嗆北京：美洲不必選擇債務外交
香港11月底恐現新冠流感夾擊

香港11月底恐現新冠流感夾擊
新冠、RSV、流感夾擊 醫生教你自保

新冠、RSV、流感夾擊 醫生教你自保
新冠、RSV與流感多重夾擊 醫生教你聰明自保

新冠、RSV與流感多重夾擊 醫生教你聰明自保

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17

超人氣

更多 >
立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運
醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯
身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡
今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增
今晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

今晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了