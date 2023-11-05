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水上50公里超馬… 浙大皮划艇隊雙手血泡在美鍍銀

中國新聞組／北京5日電
胡越（左）和梅龍飛（右）斬獲男子雙人皮划艇亞軍。（取材自中國青年報）
胡越（左）和梅龍飛（右）斬獲男子雙人皮划艇亞軍。（取材自中國青年報）

浙江大學皮划艇隊6名學生日前在美國田納西州完成一項了不起的挑戰，他們划著衝浪艇、皮划艇，挑戰被譽為水上「超級馬拉松」的Chatta jack 31槳板賽事，其中，竺可楨學院圖靈班的胡越、體育人文社會學研一的梅龍飛，首次合作參加雙人皮划艇項目，斬獲男子雙人組亞軍，這是中國學生，第一次站上該賽事的領獎台。

據潮新聞報導，Chatta jack 31全程31英哩（約50公里）是世界十大槳類賽事之一，也是美國最艱苦、最令人敬畏的耐力賽之一，帶隊的浙大中國水上運動發展中心副主任、前皮划艇世界冠軍許亞萍說，比賽相當虐人，「比賽全程不走回頭路，一路向前，除了天氣因素不可控，因為學生與租用的器材缺乏磨合，所以掌心和槳之間不斷摩擦，時間一長全是血泡，腿也麻掉了，還抽筋。」

中國青年報微信公號報導，胡越賽後也表示：「這是我第一次划這麽長距離，10公里的時候我逞強沒有吃東西，到20公里的時候低血糖，意識都有些模糊了，20到30公里是我最痛苦的一段距離」。最終，他們以5小時17分，在一眾硬漢中，斬獲亞軍。

胡越回憶說，「一直到了晚宴，主持人在台上公布的時候，我們才知道自己名次」、「上台的時候非常激動，主持人告訴大家，我們是來自中國浙江大學的學生，台下全是掌聲」。

據悉，這次參加美國比賽的6名浙大學子全是00後，只有一人是專業運動員出身，其他全是普通學生，在課餘才訓練。

許亞萍（右一）和胡越（左一）為主辦方送上禮物。（取材自中國青年報）
許亞萍（右一）和胡越（左一）為主辦方送上禮物。（取材自中國青年報）

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