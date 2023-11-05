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阜陽95後姊妹 健美世錦賽奪冠季軍

中國新聞組／北京5日電
阜陽95後姊妹拿下世界健身健美錦標賽冠季軍。（取材自大皖新聞）
阜陽95後姊妹拿下世界健身健美錦標賽冠季軍。（取材自大皖新聞）

在西班牙舉行的2023年IFBB世界健身健美錦標賽，阜陽95後姊妹花曹渺、曹婧分別獲得獲得女子藝術健身168CM以上組冠軍和季軍，改寫中國女子健身項目在世錦賽歷史上未進入過前三名的歷史；兩人表示，她們在8月亞錦賽後嘗試新的備賽方法後，比賽狀態因此達到歷史性突破。

大皖新聞報導，曹婧、曹渺1997年出生在阜陽市潁州區兩人是三胞胎姊妹中的老大和老三，目前均為中國健身健美國家隊現役運動員，曹婧和曹渺分別入職了上海城建職業學院和上海電子信息職業技術學院擔任體育老師。

今年8月，2023年IFBB亞洲健身健美錦標賽在黎巴嫩首都貝魯特舉行，在女子藝術健身項目中曹婧和曹渺分別斬獲冠、亞軍。

報導指出，曹渺賽後表示，「作為一名運動員，再次站上領獎台為國爭光，很令人振奮。」

她們並稱，感謝家鄉人關心和培養。「我們是上高三時，受到老師的關注和賞識，多次問她們願不願意參加體育類高考？目前看還是比較成功的。」曹婧說，現在她們通過努力不僅考上了大學，還當起了體育老師；多次參加比賽後，她們表示冠軍只有一位，所以一定要吃苦耐勞。

阜陽95後姊妹拿下世界健身健美錦標賽冠季軍。（取材自大皖新聞）
阜陽95後姊妹拿下世界健身健美錦標賽冠季軍。（取材自大皖新聞）

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