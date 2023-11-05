中國添4世界灌溉工程遺產 七門堰灌溉2000年

安徽七門堰調蓄灌溉系統。(取材自央視畫面)

中國再添4處世界灌溉工程遺產，安徽七門堰調蓄灌溉系統、江蘇洪澤古灌區、山西霍泉灌溉工程、湖北崇陽縣白霓古堰4日入選2023年（第十批）世界灌溉工程遺產名錄；至此，中國的世界灌溉工程遺產已達34項，幾乎涵蓋灌溉工程的所有類型，是全球灌溉工程遺產類型最豐富、分布最廣泛、灌溉效益最突出的國家。

新華社報導，七門堰調蓄灌溉系統位於安徽省舒城縣境內，最早創建於西漢，利用濕地形態，「串蕩成渠，連塘為蓄」，2000多年來發揮著重要的灌溉、防洪、防旱作用，目前灌溉農田達20萬畝。

洪澤古灌區位於江蘇省淮安市洪澤區境內，為蓄水型灌區，由蓄水、取水、輸水和排水工程組成。自東漢開始，古人引水灌溉耕作，歷代建設水利設施，灌區延續至今。目前，灌區控制灌溉面積48.13萬畝。

湖北白霓古堰。(取材自央視畫面)

霍泉灌溉工程位於山西省洪洞縣，自唐貞觀年間開始便有明確記載，至今仍發揮著灌溉、供水、生態、旅遊等功能。目前，工程灌溉總面積為10.1萬畝。

白霓古堰位於湖北省崇陽縣境內，包括石梘堰和遠陂堰兩座古堰。文獻記載，古堰最早建於五代後唐時期，至今仍發揮著灌溉、防洪、抗旱、供水等功能，灌溉面積約3.5萬畝。

江蘇洪澤古灌區。(取材自央視畫面)

據報導，世界灌溉工程遺產名錄自2014年設立，旨在梳理世界灌溉文明發展脈絡、促進灌溉工程遺產保護，總結傳統灌溉工程治水智慧，為可持續灌溉發展提供歷史經驗和啟示。