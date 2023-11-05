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中國大型連鎖品牌推低價咖啡 打垮高價位店 已倒閉4.4萬家

中國新聞組／北京5日電

中國經濟低迷、年輕人失業率居高不下，民眾消費降級蔓延到咖啡。大型連鎖品牌今年掀起9塊9（人民幣，下同，約1.36美元）、8.8元低價咖啡戰，成功擄獲消費者的心，卻苦了主打中高價位的獨立咖啡店，因為沒有本錢跟進，近來引發倒店潮。據統計，截至10月29日，中國已倒閉的咖啡店有4.4萬家，其中最短生命周期只有2至3個月，尤其是獨立咖啡店主，直呼「我太難了」。

據南方都市報報導，今年以來，連鎖咖啡品牌們都卯足了勁開店。如庫迪門店已突破6000家，瑞幸門店突破1.3萬家，星巴克「每9小時就新開一家店」。據紅餐大數據，截至10月29日，全國咖啡門店數約有19.16萬家，今年全國新增咖啡店約9.5萬家；咖門統計數據顯示，2023年前九個月新註冊的咖啡企業數量約4.5萬家，較去年同期同比增74.10%。

除了密集開店，頭部連鎖咖啡品牌瑞幸庫迪tims們還相繼推出9.9元/杯或8.8元/杯的促銷活動，拉低咖啡的售價搶占顧客，刻進了很多消費者的心裡，這些大品牌雖因此利潤下滑，營收卻大幅成長，展店迅速。 這讓一大批主打二、三十元價位的獨立咖啡館沒能挺過今年。紅餐大數據統計，截至10月29日，今年全國咖啡店關閉約4.4萬家。

浙江經視報導引述一位獨立咖啡店老闆吐槽稱，「9塊9說實話有點離譜」，「我們也不可能因為他們便宜就降價，因為我們沒錢呀」。界面新聞引述一名獨立咖啡店主說，「瑞幸和庫迪咖啡挨著我開店，營業額直接砍半，我太難了。」他隨後跟進推出8.8元優惠券，但馬上開始虧錢。

不少有類似經歷的創業者紛紛高喊：「我的獨立咖啡店被9.9元咖啡卷死了。」很多消費者已經習慣直接買9.9元的瑞幸，他們被迫捲入價格戰，結果是這個價格完全沒有利潤，生意愈好虧損愈多，最後資金鏈實在撐不住，只有關店，「再燒錢也搞不過8.8元的庫迪咖啡、9.9元的瑞幸。」

咖啡 利潤 星巴克

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