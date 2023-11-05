我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

中國首辦記者資格考 「習思想」入題庫 3.9萬人應試

記者陳宥菘／綜合報導
中國首次新聞記者職業資格考試4日登場，共3.9萬多名在職新聞從業人員應試。圖為2021年時央視駐台記者孫雨彤。（取材自觀察者網）
中國首次新聞記者職業資格考試4日登場，共3.9萬多名在職新聞從業人員應試。圖為2021年時央視駐台記者孫雨彤。（取材自觀察者網）

中國去年底發布新規，從今年7月1日開始，新聞單位從事新聞採編工作的人員，應參加新聞記者職業資格考試合格，並依法取得新聞記者證。首次新聞記者職業資格考試4日登場，共3.9萬多名在職新聞從業人員應試。值得一提的是，「習思想」也成被寫入題庫裡。

「全國新聞記者職業資格考試辦公室」表示，新聞記者職業資格考試為准入類職業資格考試，每年舉行一次，設有「新聞基礎知識」和「新聞採編實務」2個科目，以考評在職新聞從業人員是否具備從事新聞採編工作所必需的「政治素養」、業務能力及職業道德。考試結果將在2個月後公布。

考試辦公室日前已先行印發考試大綱，作為命題依據，大綱旁並標註上「了解」、「掌握」、「熟悉」三種指標，提供應試人員先行準備。

而考試大綱文件顯示，「新聞基礎知識」科目重點測查應試人員是否準確理解和全面掌握「習近平新時代中國特色社會主義思想」、習近平關於新聞輿論工作的重要論述、黨的20大精神，馬克思主義新聞觀，以及對黨的新聞輿論工作歷史、新聞法治與新聞管理、新聞傳播主要法律法規、新聞道德、新聞記者職業要求以及時事政治的了解、熟悉和掌握情況。

另外，「新聞採編實務」則是測查應試人員在新聞採訪、寫作、編輯的基礎知識，從事新聞採訪、寫作、編輯和評論的業務技能，對媒體融合理念和實踐的認知程度，以及運用多種媒體技術手段從事新聞採編工作的能力。

習近平 20大

上一則

阜陽95後姊妹 健美世錦賽奪冠季軍

下一則

上市公司慘了 6000萬存銀行、5995萬被消失

延伸閱讀

美光再示好、擴大投資 商務部歡迎在中深耕

美光再示好、擴大投資 商務部歡迎在中深耕
澳總理7年來首次訪中 將見習近平 兩國關係升溫

澳總理7年來首次訪中 將見習近平 兩國關係升溫
中國首辦新聞記者職業考試 題庫包含「習思想」

中國首辦新聞記者職業考試 題庫包含「習思想」
習近平與德國總理視訊會晤 暗批美國袒護以色列

習近平與德國總理視訊會晤 暗批美國袒護以色列

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
劍龍山登山線路上密密麻麻全是人。（視頻截圖）

廣西「野生景點」火出圈 登山客密密麻麻「像螞蟻搬家」

2023-10-29 08:30
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰