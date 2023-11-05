我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

花了兩個月開會 廣東4村解除百年「不通婚」舊約

中國新聞組／廣州5日電
祠堂的長桌前，村民圍坐一起。(取材自九派新聞)
祠堂的長桌前，村民圍坐一起。(取材自九派新聞)

廣東揭陽市榕城區仙橋街道槎橋村、美西村、美東村、下六村四個「世仇村」近日成功破冰和解，正式解除百餘年來互不通婚、互不結親的陳規舊俗，互贈睦鄰友好牌匾，並在彼此的祠堂告知先祖，現在各村已是友好，可以相互通婚。槎橋村幹部稱，他們花了兩個月，開了十幾次會才讓村裡的族老點頭。

羊城晚報報導，這是揭陽地區近年來最大規模的一次「世仇村」和解。槎橋村、美西村、美東村、下六村四村之間的歷史恩怨，可追溯至明清時期，結仇原因已無人能說清，大致是因為「搶資源」，爭奪農田、水源等衝突頻發，久而久之積怨成仇，宗族長輩於是立下相互之間不准通婚的規矩。

村民互贈牌匾。(取材自九派新聞)
村民互贈牌匾。(取材自九派新聞)

槎橋村黨委書記楊燕填表示，除了不能通婚，交朋友、做生意也會有影響，「以前和他們村的同齡人相處，說話也是要有分寸的，盡量不提上一輩的事，少往對方村裡跑。一起做生意的也有，但一般都是小生意，不太會深入交往。」

據報導，槎橋村與高美村至今流傳著一個令人噓唏的故事：有一對情侶，女方是槎橋村人，男方是高美村人，兩人在20多歲時陷入熱戀，但因雙方父母極力反對而被拆散。如今女方已嫁為人妻，而男方年近40，仍孑然一身，不願結婚。

另據九派新聞報導，過去有些年輕人並不認可老一輩的說法，但也極少私自通婚；此前有部分私自通婚的男女，因為各種原因婚姻破裂。

關於這次的和解，楊燕填說，最難的是讓村裡的族老點頭。槎橋村下分七個聯合社，共計約80位老人，「第一次開會時，大家都不同意，我們反覆做工作，花了兩個月，開了十幾次會才解決。」

四個村的睦鄰友好儀式是在四村同步隆重舉行，各村派出由村幹部、鄉賢、長者等組成的代表團，前往其他三村祠堂進行互訪，宣示正式廢除互不通婚陳規，結為睦鄰友好鄉村，四村村民不再受「祖訓禁令」的阻礙，可以自由來往婚戀。

村民們互贈「睦鄰友好」牌匾，當天，榕城區仙橋街道槎橋村、美西村、美東村、下六村張燈結綵、彩旗飄揚、鼓樂喧天，處處洋溢著濃厚的喜慶氛圍。

上一則

美促制裁49港官 李家超：阻司法公正 林定國轟美如胖虎

下一則

集齊造船業「3顆明珠」 中國首艘國產大郵輪交付

延伸閱讀

比利時首位亞裔王妃 「客家妹」李然回廣東梅州探親

比利時首位亞裔王妃 「客家妹」李然回廣東梅州探親
廣東大媽健身拉斷石欄 神力？豆腐渣？

廣東大媽健身拉斷石欄 神力？豆腐渣？
怎麼刷牙才對？廣東女「橫向刷牙」20年 竟刷斷牙齒

怎麼刷牙才對？廣東女「橫向刷牙」20年 竟刷斷牙齒
廣東一職校被爆沒老師上課 近700學生集體退學

廣東一職校被爆沒老師上課 近700學生集體退學

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
劍龍山登山線路上密密麻麻全是人。（視頻截圖）

廣西「野生景點」火出圈 登山客密密麻麻「像螞蟻搬家」

2023-10-29 08:30
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰