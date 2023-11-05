花了兩個月開會 廣東4村解除百年「不通婚」舊約

祠堂的長桌前，村民圍坐一起。(取材自九派新聞)

廣東揭陽市榕城區仙橋街道槎橋村、美西村、美東村、下六村四個「世仇村」近日成功破冰和解，正式解除百餘年來互不通婚、互不結親的陳規舊俗，互贈睦鄰友好牌匾，並在彼此的祠堂告知先祖，現在各村已是友好，可以相互通婚。槎橋村幹部稱，他們花了兩個月，開了十幾次會才讓村裡的族老點頭。

羊城晚報報導，這是揭陽地區近年來最大規模的一次「世仇村」和解。槎橋村、美西村、美東村、下六村四村之間的歷史恩怨，可追溯至明清時期，結仇原因已無人能說清，大致是因為「搶資源」，爭奪農田、水源等衝突頻發，久而久之積怨成仇，宗族長輩於是立下相互之間不准通婚的規矩。

村民互贈牌匾。(取材自九派新聞)

槎橋村黨委書記楊燕填表示，除了不能通婚，交朋友、做生意也會有影響，「以前和他們村的同齡人相處，說話也是要有分寸的，盡量不提上一輩的事，少往對方村裡跑。一起做生意的也有，但一般都是小生意，不太會深入交往。」

據報導，槎橋村與高美村至今流傳著一個令人噓唏的故事：有一對情侶，女方是槎橋村人，男方是高美村人，兩人在20多歲時陷入熱戀，但因雙方父母極力反對而被拆散。如今女方已嫁為人妻，而男方年近40，仍孑然一身，不願結婚。

另據九派新聞報導，過去有些年輕人並不認可老一輩的說法，但也極少私自通婚；此前有部分私自通婚的男女，因為各種原因婚姻破裂。

關於這次的和解，楊燕填說，最難的是讓村裡的族老點頭。槎橋村下分七個聯合社，共計約80位老人，「第一次開會時，大家都不同意，我們反覆做工作，花了兩個月，開了十幾次會才解決。」

四個村的睦鄰友好儀式是在四村同步隆重舉行，各村派出由村幹部、鄉賢、長者等組成的代表團，前往其他三村祠堂進行互訪，宣示正式廢除互不通婚陳規，結為睦鄰友好鄉村，四村村民不再受「祖訓禁令」的阻礙，可以自由來往婚戀。

村民們互贈「睦鄰友好」牌匾，當天，榕城區仙橋街道槎橋村、美西村、美東村、下六村張燈結綵、彩旗飄揚、鼓樂喧天，處處洋溢著濃厚的喜慶氛圍。