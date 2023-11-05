貴州新人席開100桌 全村1000人無人到場 成最尷尬婚禮

100桌酒席大部分都是空桌空凳，相當冷清。（網上圖片）

貴州近日一名男子回農村辦喜酒，準備了100桌酒席，沒想到只有部分親戚到場，其他1000多名村民竟沒有人到場祝賀，從現場畫面看，到處都是空桌空凳，場面相當尷尬。新郎母親則嘆是家人不懂人情世故，不怪村民。照片曝光後在網路上掀起討論。

綜合媒體報導，貴州一名男子辦婚宴，回到家鄉準備了近100桌酒席等待村民到賀，舉行婚宴前，男子和母親雖然沒有逐戶發喜帖，但有告訴比較親近的村民，按照村裡習俗，大家會「一傳十，十傳百」，到宴席當天自然前來。

貴州一名男子結婚回村辦婚宴，準備了100桌酒席，沒想到1000多名村民竟無一人到賀。（網上圖片）

沒想到，到了婚禮當天，現場布置得喜氣洋洋，1000多名村民竟然沒人到場，只有部分親戚出席，100張喜桌寥寥幾人，大部分都是空桌空凳，氣氛相當冷清，現場相當尷尬。事件引來網民熱議，「禮尚往來，因果循環」、「沒有關係啦，不來就不來，什麼年代了啦！還請整村人來吃」。

新郎和母親見狀無奈，致電村民請求出席，但村民都稱有事情，沒辦法赴宴，最終婚宴準備的飯菜都浪費了。

據報導，有人指這與新郎和母親過往處事方式有關，「村裡的大小紅白喜事，他們家從不參與，他們家的婚禮，我們自然也不會參與」、「幾百塊紅包，家裡一周的伙食費，不去也無所謂」。新郎母親知悉村民不出席原因後雖然傷心，但自嘆「是我們不懂人情世故，不怪他們」。

這件事引來網民熱議，有人認同村民，「禮尚往來，因果循環」、「沒有付出，哪來回報」、「人都是相互的，你不去別人家，別人也不來你家」；但也有網民認為不需要太在意，「不來就不來，什麼年代了啦！還請整村人來吃」。