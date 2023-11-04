疑和海航間歸屬權糾紛 桂林航空暫停飛

近日，網傳海航航空集團旗下的桂林航空即將停航消息甚囂塵上，多位網民在社交平台留言稱，突然收到桂林航空的短信，稱公司計畫取消11月3日航班。有自媒體解讀，停航可能與桂林國資管理班子和海航管理班子之間的歸屬權糾紛有關。

澎湃新聞報導，11月3日上午致電桂林航空官方熱線，接線人員表示，桂林航空當日及近期的航班皆已暫停銷售，未接到停航的通知。接線人員還稱，後續變動及恢復情況可以關注桂林航空官方管道發布的資訊。

企查查信息顯示，目前桂林航空的兩大股東分別為桂林市交通投資 控股集團有限公司（簡稱桂林交投）和桂林航空旅遊集團有限公司（簡稱桂林航旅），分別持股60%和40%。穿透之後，桂林交投是桂林國資的全資子公司，桂林航旅由海南航空持股65%。

香港 01報導，有分析表示，是由於為桂林航空提供航材供應、航空維修、資訊系統等的海航航空集團，可能會因為無法有效實施安全運營服務管控，而中止相關保障服務，其間便涉及歸屬權問題。

但也有民航自媒體解讀，桂林航空停飛源於桂林國資管理班子和海航管理班子之間的矛盾升級。文章指，桂林國資的管理人員架空海航團隊，其管理下的桂林航空也不再向海航技術償還欠款，若雙方糾紛升級，海航集團不再為桂林航空提供技術支援，桂林航空則要面對長時間停航的風險。

知情人士透露，桂林航空累計拖欠海航各類費用金額超過7億元人民幣(約9607萬美元)。