我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

比利時首位亞裔王妃 「客家妹」李然回廣東梅州探親

中國新聞組╱北京4日電
比利時首位亞裔王妃回梅州省親。(取材自微博)
比利時首位亞裔王妃回梅州省親。(取材自微博)

比利時利涅王妃李然日前回到家鄉廣東省梅州市五華縣探親，拜訪母校時探望恩師，與學子交流並鼓勵他們，與鄉親一同談論家鄉的發展。李然不僅是比利時首位亞裔王妃，更是一位地道的「客家妹」。

據羊城晚報報導，李然回到她的家鄉梅州五華省親，先到五華縣第三幼兒園（原五華師範附屬小學）看望恩師，並到五華縣第三小學、水寨中學、中英文實驗學校等地開展勵志交流活動，談個人讀書經歷、作勵志交流講話。結束五華的行程後，李然將出席參加第六屆世界客商大會活動。

比利時首位亞裔王妃回梅州省親，走訪五華縣第三小學。(取材自羊城晚報)
比利時首位亞裔王妃回梅州省親，走訪五華縣第三小學。(取材自羊城晚報)

南方都市報報導，李然籍貫梅州五華，是地道的客家妹，於2002年考入北京語言大學，畢業後她前往巴黎留學兩年。之後在紀梵希（Givenchy）門店做過一年實習生，之後在巴黎世家（Balenciaga）和芬迪（Fendi）兩家品牌門店做銷售。

比利時首位亞裔王妃回梅州省親，走訪五華當地學校。(取材自微博)
比利時首位亞裔王妃回梅州省親，走訪五華當地學校。(取材自微博)

2009年5月，在芬迪做銷售期間，李然邂逅了當時是巴黎一名設計師的利涅家族查爾斯王子，兩人在2010年結婚，並在2012年生了一個小王子阿馬德奧。

華商報報導，查爾斯王子來自比利時利涅家族。利涅家族跟比利時王室沒有血緣關係，現在的比利時王室只有200年歷史，而利涅家族的歷史卻可以追溯到11世紀。李然是嫁入歐洲王室的第一個真正意義上的中國女孩，是比利時第一位華裔王妃。

比利時首位亞裔王妃回梅州省親，她是地道的「客家妹」。(取材自南方都市報)
比利時首位亞裔王妃回梅州省親，她是地道的「客家妹」。(取材自南方都市報)

比利 北京 亞裔

上一則

習近平視訊德總理 暗批美袒護以色列令衝突升級

下一則

深圳黑老大張偉落馬…4400萬元百達翡麗表 法拍降888萬

延伸閱讀

直飛北京復航 金山華埠振奮迎中客、僑胞感動能探親了

直飛北京復航 金山華埠振奮迎中客、僑胞感動能探親了
廣東大媽健身拉斷石欄 神力？豆腐渣？

廣東大媽健身拉斷石欄 神力？豆腐渣？
怎麼刷牙才對？廣東女「橫向刷牙」20年 竟刷斷牙齒

怎麼刷牙才對？廣東女「橫向刷牙」20年 竟刷斷牙齒
廣東老師上課沒收學生手機 當場被2次「鎖喉攻擊」

廣東老師上課沒收學生手機 當場被2次「鎖喉攻擊」

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險