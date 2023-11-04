比利時首位亞裔王妃 「客家妹」李然回廣東梅州探親

比利時首位亞裔王妃回梅州省親。(取材自微博)

比利 時利涅王妃李然日前回到家鄉廣東省梅州市五華縣探親，拜訪母校時探望恩師，與學子交流並鼓勵他們，與鄉親一同談論家鄉的發展。李然不僅是比利時首位亞裔 王妃，更是一位地道的「客家妹」。

據羊城晚報報導，李然回到她的家鄉梅州五華省親，先到五華縣第三幼兒園（原五華師範附屬小學）看望恩師，並到五華縣第三小學、水寨中學、中英文實驗學校等地開展勵志交流活動，談個人讀書經歷、作勵志交流講話。結束五華的行程後，李然將出席參加第六屆世界客商大會活動。

比利時首位亞裔王妃回梅州省親，走訪五華縣第三小學。(取材自羊城晚報)

南方都市報報導，李然籍貫梅州五華，是地道的客家妹，於2002年考入北京 語言大學，畢業後她前往巴黎留學兩年。之後在紀梵希（Givenchy）門店做過一年實習生，之後在巴黎世家（Balenciaga）和芬迪（Fendi）兩家品牌門店做銷售。

比利時首位亞裔王妃回梅州省親，走訪五華當地學校。(取材自微博)

2009年5月，在芬迪做銷售期間，李然邂逅了當時是巴黎一名設計師的利涅家族查爾斯王子，兩人在2010年結婚，並在2012年生了一個小王子阿馬德奧。