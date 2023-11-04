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發展人形機器人 中國工信部發出扶持信號

中國新聞組／北京4日電

中國機器人公司股價大幅上漲，此前中國政府發布了人形機器人創新發展指導意見，分析人士認為，此舉很可能是支持性政策即將出台的信號。

道瓊通訊社報導，中國股市3日早盤，該板塊十多家公司的股價走高。這波漲勢得益於中國工業和信息化部2日發布了一份指導意見，內容包括人形機器人創新發展的三年和五年戰略規畫。工信部表示，指導意見的目標之一是到2025年「培育」兩到三家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業。

據報導，這份意見還要求到2027年形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系。

該文件指出：「人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性產品。」

目前，中國生產人形機器人的公司不多，但有很多其他公司生產關鍵零部件，包括電機、傳感器、減速齒輪和編碼器。

李睿鵬、劉海博等中信證券(Citic Securities)分析師在一份研究報告中指出，政府的指導意見預示支持性政策即將出台。

他們認為，這份指導意見進一步細化了發展人形機器人產業的具體內容和時間表，為今後的產業政策扶持指明了方向，將有效激發和扶持中國人形機器人產業。

這些分析師尤其看好哈爾濱博實自動化公司、小米和小鵬汽車，認為這些公司具有開發人形機器人的能力，也將受益於政府使本土企業在該領域取得國際性成就的目標。

供應鏈 小米 證券

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