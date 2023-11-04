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華為競爭、通路先降價… 蘋果不香了？新機在中國銷量下滑

記者陳宥菘、季晶晶、徐榆涵、鍾張涵、編譯黃淑玲／綜合報導
在華為Mate 60競爭、通路提前降價等影響下，蘋果iPhone 15系列手機在中國銷量下滑。（路透）
在華為Mate 60競爭、通路提前降價等影響下，蘋果iPhone 15系列手機在中國銷量下滑。（路透）

蘋果公布2023年第4季財報顯示，大中華區營收為150.84億美元(約20.6億人民幣)，與去年同期相比下降2.5%，更遠低於預期的170億美元，凸顯蘋果在中國增長放緩的問題。尤其iPhone 15發布以來，在中國銷售情況不如預期的傳聞不斷，而背後的原因與華為Mate 60的競爭，以及通路提前降價有關。

根據市場研究機構Counterpoint的數據，iPhone15發布後的17天內銷量較iPhone 14下降了4.5%。市場研究機構GFK數據則顯示，iPhone 15系列在發布當月銷量較去年下滑6%，不過，華為Mate 60系列在發布當月銷量接近150萬部，年增長超過一倍。

GFK分析指出，在華為銷售強勁下的大背景下，iPhone 15系列銷量下滑，而華為預估將持續保持強勁銷售勢頭。彭博報導也認為，雖然華為新手機供應受限，出貨進度不如預期，但Mate 60的登場，確實衝擊iPhone 15在中國的銷售數量。

對於iPhone 15銷量下滑的原因，Counterpoint高級分析師Ivan Lam指出，主要在於通路提前降價，而官方後續的價格調整由於錯失時間窗口而未能及時挽救銷售。此外，iPhone 15系列在發布初期由於供應受限，銷售表現不如iPhone 14系列。

值得注意的是，Counterpoint的報告更顯示，儘管今年第3季蘋果推出了備受期待的iPhone 15系列，但其在中國市場的份額卻出現了銳減。數據顯示，蘋果在中國手機市場的份額下滑超過10%，僅為14.2%。

中媒指出，為了提高市占率及產品銷量，蘋果近期採取了以舊換新、分期免息付款等讓利方式，更參與「雙11」購物狂歡節活動，罕見地提供了降價促銷，「iPhone 15全系價格下降」話題近日更衝上熱搜榜首。

面對華為等中國對手來勢洶洶的競爭威脅，蘋果執行長庫克希望安撫華爾街的憂慮，表明iPhone在中國的需求依然強勁，但從投資人的反應來看，庫克的說法還不足以平息他們的「中國疑慮」。

彭博資訊分析師指出，蘋果法說會並未緩解投資人對蘋果產品在中國銷售可能下滑的疑懼：中國擴大限制政府部門使用美國科技產品後，蘋果投資人就對iPhone的中國處境敏感不安，接著華為又推出新機。最近iPhone代工組裝廠富士康遭中國調查，增添蘋果在中國營運的陰霾。

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