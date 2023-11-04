加薩26天 網友讚勇敢 央視戰地女記者陳慧慧：最害怕的是我

戰地女記者陳慧慧已在加薩26天。(取材自九派新聞)

報導以哈衝突的央視戰地女記者陳慧慧3日受到關注，話題衝上熱搜。九派新聞報導，對此，陳慧慧發博回應稱，人生第一次要帶有自己名字的話題，謝謝大家的留言和支持，鼓勵和心意都收到。到11月2日為止，陳慧慧已經在加薩 戰地堅持了整整26天。

陳慧慧發文寫道：「『總台記者陳慧慧、姚書博發自以哈衝突前線的報導。』這是我這段時間每天新聞的報尾。前兩天台裡小夥伴給我留言，『慧慧，每次看完你的現場報導，聽完最後一句，直播線上所有同事都特想看看書博長啥樣～』確實，所有的前線報導，都是我們共同完成的，但觀眾只看到了鏡頭裡的記者。」

她說：「很多網友留言說記者好勇敢，槍砲聲不斷但語速平穩流暢似乎絲毫不受影響。但實際上每天在邊界，最害怕的那個人是我，有點風吹草動異響都非常警覺，姚老師總是笑著安慰我，『別怕，不會有事的！』」

她表示，「這幾天我們一直在距離加薩北部不到一公里的小山坡上報導，砲擊聲槍擊 聲不斷，戰機在頭上轟鳴。我躲進附近一個幼兒園防空洞裡編完片子往車裡走的時候，被姚老師叫住。因為天氣太熱且防彈衣實在太重，我編輯片子的時候很吃力所以暫時脫掉了。『趕緊把防彈衣穿上頭盔戴好再出去！』說完姚老師放下手中的攝像機，和往常一樣幫我穿戴好」。

「其實從幼兒園到我們停車的地方不到100米。但他說得對，危險隨處不在。他也不是真的不害怕，之前只是都在安慰我。」她說，「謝謝大家的留言和支持，前段時間太忙，確實沒顧上一一回覆，但所有鼓勵和心意都收到。人生第一次要帶有自己名字的話題了。」

報導指出，她10月9日在前線發回第一篇報導，到11月2日為止，她已經在戰地堅持了整整26天。