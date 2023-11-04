救出生率? 紐時：習近平為中國女性設目標「結婚生子」

紐約時報分析指出，中國官員已在淡化性別平等問題，將注意力放在「結婚生子」目標上。圖為幾名孕婦走出福建省婦幼保健院。（中新社）

中國國家主席習近平 日前在中國婦女第13次全國代表大會閉幕式上表示，官員有責任「加強對年輕人婚戀觀、生育觀、家庭觀的引導」、「要積極培育新型婚育文化」。紐約時報 分析指出，習近平此言替中國女性設立了「結婚生子」的目標。官方為解決中國人口危機，不提十年前強調的「男女平等」，卻選擇把女性推回家庭，是「令人擔憂的倒退」。

報導指出，每五年舉行一次的中國婦女全國代表大會一直是執政的中共 向女性展示承諾的平台。但今年中共的最高權力機構中20年來第一次沒有女性成員，且值得注意的是，官員們已在淡化性別平等問題，將注意力放在「結婚生子」目標上，把女性推回家庭，叫她們養兒育女、照管老人。用習近平的話說，這項工作「是中國式現代化的重要內容」。

習近平的副手丁薛祥在婦女大會上致開幕辭時打破了20年來的傳統，沒有提及男女平等是促進社會發展的一項基本國策這個標準說法。儘管習近平確實認可性別平等的概念，但他把講話的大部分篇幅花在詳盡闡述家庭、撫養和生育子女上，並鼓勵女領導們「講好家風故事，引導廣大婦女發揮在弘揚中華民族傳統美德、樹立良好家風方面的獨特作用」。

這與十年前形成鮮明的對比，當時高層強調的是男女平等、女性自我實現的重要性。對有些人來說，習近平的願景聽上去更像是令人擔憂的倒退。華盛頓非營利組織「自由之家」主任王亞秋說，「這個趨勢已讓中國女性擔心，她們多年來一直在奮力抵抗」，中國的許多女性已主動掌握自己的命運，並團結起來反抗中國的雙重壓迫：威權主義政府和父權社會。

報導認為，在中國面臨40年來最大的經濟挑戰，政府面臨改善嚴重欠發達、無法支撐人口快速老化的社會福利體系的壓力時，讓女性重返家庭、退出勞動力市場，也是一種省事的做法。但婚姻和生育減少的趨勢有一個多年的形成過程，習近平正在驅使女性承擔她們早已拒絕的角色。只是中共的努力不太可能將出生率提高到足以扭轉中國人口下降趨勢的水平。除非中共願意採取更多懲罰措施，讓選擇不生孩子的女性處於不利地位或被邊緣化。