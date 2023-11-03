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清華載人月球車 靈感來自兵馬俑銅馬車

中國新聞組／北京3日電
中國載人航太工程辦公室的載人月球車研製方案徵集活動中，中國清華大學牽頭的月球車方案「望舒之輦」入選。（取材自快科技）
中國載人航太工程辦公室的載人月球車研製方案徵集活動中，中國清華大學牽頭的月球車方案「望舒之輦」入選。（取材自快科技）

中國載人航太工程辦公室日前發布載人月球車研製方案徵集初選結果，由清華大學領銜的研製方案「望舒之輦」入選。清華大學新聞網公開概念圖，並稱靈感來自2000多年前秦始皇兵馬俑的銅馬車。

影音來源：YouTube

快科技報導，清華大學自2017年起開始載人月球車研製工作，歷經多次調整，最終將中華文明和傳統文化融入載人月球車的設計中，用「望舒之輦」命名載人月球車；在中國古代傳說中，望舒是為月亮駕車的女神，也被借指月亮，而「輦」是中國古代交通工具，中國使用車輛的歷史可追溯至夏朝的奚仲造車。

報導指出，在月球車的整體造型方面，設計靈感來自於秦始皇兵馬俑出土的銅車馬的關鍵元素，以一對大尺度車輪來突出「輦」的關鍵特徵，覆蓋圓形穹窿華蓋。

大尺度車輛位於太空人座椅處，抬高了太空人座椅的高度，不僅有效降低了太空人對抗充氣加壓太空衣變形所需的肌肉力量，而且開闊了太空人的視野。

據報導，車頂的華蓋不僅提供了鋪設太陽能電池陣的結構，解決了科學儀器設備長期供電的問題，並且在為航天員遮擋月晝強烈的陽光輻照的同時，為車上設備製造了陰影區域，從而降低了為抵抗月晝約攝氏128度高溫所實施的儀器設備和電池溫度控制的難度。

設計團隊也發展了載人月球車的人機智慧混合增強駕駛技術，實現了手排、自主駕駛和人機混合駕駛三種模式。

中國清華大學指稱其載人月球車設計靈感來自於2000多年前的秦始皇兵馬俑的銅製馬車...
中國清華大學指稱其載人月球車設計靈感來自於2000多年前的秦始皇兵馬俑的銅製馬車（取材自快科技）

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