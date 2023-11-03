山西男因高彩禮退婚 拿16.8萬辭職旅行：欠一屁股債不如出去看看

郭曉（化名）在拉薩旅行。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

35歲的郭曉（化名）與論及婚嫁的女友原談好18.8萬（人民幣，下同）彩禮，他還為此借錢，沒想到女友聽了閨密之言，堅持要再加3萬元的五金錢，實在拿不出錢的他決定和女友分手出去旅行，5個月走了40多個城市，花了3萬多。郭曉仍期待婚姻，準備回家相親，至於彩禮，雖然覺得這件事對男生不公平，「我還是會給」。

九派新聞報導，郭曉在太原工作，服務行業，公司包食宿，四個人一個宿舍。固定工資，一個月5千塊錢。他不愛花錢，也不刻意節省。支出的大頭是吃，夏天的短袖都不過百，其他衣服也就一兩百一件。不打遊戲，不喝酒，周末去圖書館 轉轉，但很少買書，一是太貴了，二是如果換工作也不好搬，是個累贅。這份工作堅持了四五年，也攢下來一些錢。

郭曉是被父母催婚，覺得對不起父母，開始接受父母安排的相親，認識了女友，相處不到一年就準備結婚。18.8萬符合山西這邊的彩禮標準，備婚前兩三個月就確定了。他自己能出16.8萬，向發小借了2萬。父母打算幫他在太原付房子的首付，貸款 他來還。首付大概三四十萬，房貸每月3千塊左右。但今年房價 一直疲軟，想等等再買。

5月，女友聽閨蜜說一定再要3萬塊錢的五金錢，可郭曉說，之前說好的18.8萬裡包含了婚紗、五金等所有費用。「我那會兒真沒錢了，就有點想不通，為啥結婚要欠一屁股債。還覺得對不起父母，我們家是農村的，父母在外地做點小生意，他們已經拿出一輩子的積蓄威威買房了。」且「我跟女生一起吃海底撈，看電影啥的，可我父母從來沒吃過海底撈。」

他當時很鬱悶，壓力很大。給女友打了個電話，說實在借不了了，不行就算了。女友平靜的說，分就分吧。父母想讓他再挽回一下，他覺得這麽做太卑微了，沒意思。

郭曉（化名）出發時只帶了一個背包，到了西寧才買厚衣服。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

「鬱悶了一段時間，我就想出去旅遊，世界這麽大，我也想去看看，與其結個婚欠一屁股債，不如先去玩，不然這輩子可能就沒機會了。」郭曉說，他一年賺個五六萬塊錢，窮遊也花不了多少，就給自己一年的時間出去轉轉。本來想請長假，可公司不允許，就辭職了，瞞著父母出發。

郭曉說，他住青旅，一晚上就幾十塊錢，大交通坐綠皮火車硬座，吃得也不多。第一站去找發小，還了錢。接下來5個多月，他去了40個地方，花了3萬多，每天會在短視頻平台上更新行程。剛開始有好多人因為他的故事被吸引而關注他，「我的粉絲中男同胞占90%以上」；也有評論說他是「摳搜男」，「我承認我窮，我摳搜，這也沒啥。」他說。

目前在拉薩的他，覺得有點累了，準備回到父母身邊。「他們再催婚，我就接著相親，接著找。我一直都挺期待婚姻的，兩個人平平淡淡，和和睦睦，再有一個孩子。」至於彩禮，他認為「對男生不公平」，但如果結婚他還是會給，「大環境就是這樣，的確有些無奈。」