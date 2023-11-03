我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

浙江大學生用氣球將玩具熊「送」上2.8萬米高空

中國新聞組／北京3日電
大學生用氣球將玩具熊送上2.8萬米高空。（取材自極目新聞）
大學生用氣球將玩具熊送上2.8萬米高空。（取材自極目新聞）

浙江寧波幾名大學生日前前往遼寧阜新和內蒙古通遼交界處，用氦氣球將一隻玩具熊送上了2.8萬公尺高空，視頻被發到網上後引發熱議。

極目新聞報導，視頻顯示，幾名大學生帶著一隻身穿白色實驗服的毛絨小熊，從位於寧波的寧波諾丁漢大學出發，跋山涉水來到遼寧阜新和內蒙古通遼的交界處。其間，他們準備了一罐氦氣，在經歷稱重、溫度檢測、設備調試等一系列前期準備後，帶著小熊的氦氣球乘風而起，最終被帶到2.8萬公尺的高空。最後，隨著氣球爆炸，小熊落到地面。

大學生們用運動相機將整個過程記錄了下來，製作成視頻發到了網上，不少網友稱讚此舉「酷」、「帥」，認為他們在大學學到了真本領；也有不少網友表示氦氣很昂貴，這樣的嘗試不是一般人能辦到。還有網友質疑此舉影響到飛機飛行。

對此，發布小熊飛天視頻的大學生李正漢未回應。不過面對網友的疑問，視頻發布者在評論區回覆，他們遵守了所有的規章制度。寧波諾丁漢大學理工學院工作人員則表示，當事學生的課業壓力比較大，加上大四了要做畢業設計，不願再接受媒體採訪。

10月31日深夜，寧波諾丁漢大學官方微信公眾號發布了一篇文章「2萬8千米！寧波諾丁漢大學學生自製小熊氣球衝上雲霄」文章開頭特別提示：「本文所涉及項目為項目組自發實踐行為，已諮詢當地氣象部門、航空管理局、行政服務中心、公安部門等相關部門和機構，確保項目安全，所涉及項目是在專業的工作人員的科學指導下開展，學校已盡注意提醒義務，請勿隨意模仿。」

據媒體報導稱，大學生們起初想在寧波作嘗試，但是浙江較多山地和丘陵地形，城市和人口密集，調研結果顯示浙江地區不太合適放飛。而李正漢的家鄉在東北，在綜合考慮地形地勢、氣候、氣溫、風向等客觀因素，以及得到有關部門關於「項目並不違反航空管制」的反饋後，他們堅定了回東北放飛小熊的想法。

對此，資深機長陳建國表示，如果飛機空中撞到氣球，對於飛機會造成很大的損害。尤其在高空巡航時飛機的速度非常快，時速通常會有800至900公里，如果空中撞到氣球或者氣球下的懸掛物，會對飛機造成較大的損傷。對於向高空釋放氣球，相關部門有嚴格的規定，「鼓勵大家嘗試，但一定要依法申報申請。」

氣球 微信 檢測

上一則

習近平致電金正恩 「友誼歷久彌堅」同推動中朝關係

下一則

前3季GDP增速 成都領跑 上海、北京躋身3兆元俱樂部

延伸閱讀

日本自衛隊飛機載46人離開以色列 含1台灣人

日本自衛隊飛機載46人離開以色列 含1台灣人
中國脆皮大學生 一碰就壞了…

中國脆皮大學生 一碰就壞了…
永續屋賽／浙江師大跨洋參賽 組裝屋便宜

永續屋賽／浙江師大跨洋參賽 組裝屋便宜
大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺