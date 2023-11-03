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985應屆碩士應聘吐槽薪僅3400元 HR回懟：一抓一大把

中國新聞組／北京3日電

一位985應屆碩士日前吐槽稱，自己在某招聘軟件投簡歷，看到石家莊某公司招學術編輯，薪資待遇5K-7K，就投了簡歷，跟HR一溝通才知道底薪3400元人民幣(約464.8美元)。當事人表示，自己一個985大學碩士生，平時做兼職都比這掙得多。但HR回懟，都2023年了，碩士一抓一大把。

搜狐新聞網消息，本以為「985名校畢業」、「碩士」等身分的加持，足夠讓畢業生爭取到一份好工作，不曾想這些身分在一些大型企業的HR面前是那樣的微不足道，還成為了應聘中受到抨擊的理由。

近日，一985碩士在網上公布了自己的「求職經歷」，他在線上給一家公司投遞個人簡歷。快科技報導，招聘網站顯示，該崗位的任職要求是碩士及以上學歷，有學術論文發表經驗。

據搜狐新聞網，隨即公司HR回覆他相關崗位對應的工資待遇：底薪3400元，轉正4600元+提成，並詢問他是否能接受。

對於HR給出的條件，這名985碩士表示十分震驚，生怕是對方沒全自己的簡歷，所以不知道他的學歷和畢業院校，所以特意和HR強調一下「簡歷」，並且表示接受不了這樣的薪資待遇，還沒有他兼職賺得多。

不曾想隨後HR的回覆，讓這名碩士更加無語，HR說：「不要誤解，碩士研究生確實一抓一大把，現在已經是2023年了。」對於HR的回覆，他看完後表示非常窩火，什麽時候名校碩士也能找到歧視了。

所以他回覆，「牛牛牛，一抓一大把，確實，但你只能在這裡做個HR」。本想著這段對話到這兒就結束了，萬萬沒想到的是，接下來HR的回覆才是最扎心的，只見她說：「太逗了，不好意思，我家裡不缺錢喔。」

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