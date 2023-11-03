前10月房企銷售 保利發展奪冠 碧桂園退出TOP 5

在市場處於調整期的大背景下，伴隨著各上市房企接連披露第三季度業績報告，前十個月的銷售排行榜也隨之出爐，頭部房企間出現了一些排名的位移與發展的分化，保利發展成為最新「銷冠」，其後依序為萬科、中海地產、華潤置地、招商蛇口。

中新網報導，中國指數研究院發布的「2023年1-10月中國房地產 企業銷售業績排行榜」顯示，TOP 100房企前10月銷售總額為5兆2977億元人民幣(約美元)，同比下降13.1%。

在去年的1-10月銷售榜中，銷售額前五強分別是碧桂園 、保利發展、萬科、中海地產、華潤置地；今年的同一個維度下，前五名變成了保利發展、萬科、中海地產、華潤置地、招商蛇口。

據報導，經過一年市場調整，保利發展與萬科依然是閃亮的「雙子星」。其中，保利發展以領先第二名565.5億元的優勢穩居行業榜首，這一差距可謂是一個中型房企的銷售規模。

保利發展三季報披露，今年前三季度實現營業收入1925.06億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤 132.93億元，同比分別增長23.10%、1.33%。

報導指出，萬科發布的三季報則顯示，1-9月，集團累計實現營業收入2903.1億元，同比下降14.0%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤136.2億元，同比下降20.3%。

儘管從銷售金額方面看，碧桂園已經退出TOP 5，但在銷售面積方面仍「一騎絕塵」。中指研究院數據顯示，碧桂園以2517.2萬平方米位居第一。業內對此普遍認為，這與碧桂園長期以來重倉三四線城市策略有關。

招商蛇口的賺錢能力也名列前茅。2023年前三季度，招商蛇口實現營收758億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤38億元，經營活動產生的現金流量淨額為257億元，同比增長217%。

再從增長率來看，前十名中表現亮眼的還有濱江集團。今年前三季度，濱江集團實現營收約463.93億元，同比增長133.5%；歸母淨利潤約24.73億元，同比增長20.23%。