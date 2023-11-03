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湖南1國有醫院突解聘 700員工集體失業 網轟離譜

中國新聞組／北京3日電
康雅醫院員工進行協商。(視頻截圖)
康雅醫院員工進行協商。(視頻截圖)

湖南益陽康雅醫院1日發布一則通知，鑒於益陽市中心醫院近期將正式接管康雅醫院，決定於11月30日和全體員工正式解除勞動或聘用協議，近700員工面臨集體失業。消息傳出後，躍為熱搜話題，網友抨擊官方此舉離譜且有違法之嫌。

據央廣網報導，康雅醫院員工昨晚在社群發布影片表示，接到了「被迫失業通知」。影片顯示，一張印著「湖南康雅醫院有限公司」的通知稱，將於2023年11月30日與全體員工正式解除勞動合約或聘用協議。當晚，多名自稱康雅醫院員工表示，「兢兢業業奮戰七年，被迫失業」、「大半夜面臨集體失業」、「很無助」。院內一名工作人員表示，部分員工已前往益陽市政府。

從員工收到的通知顯示，解聘全體員工是因為根據益陽市政府部署，益陽市中心醫院與康雅醫院整併，市中心醫院將於近期正式接管康雅醫院。

通知並稱，將在益陽市衛健委指導下，爭取康雅醫院員工「能留盡留」，未被市中心醫院聘用的人員，將依法依規支付經濟補償，並協助辦理失業保險等相關手續。

據大河報報導，康雅醫院員工表示，院方發布通知之前，並未收到任何解聘訊息，目前也沒提出具體方案。他們質疑整併後還是做醫院，「為什麼不能留下我們？重新招聘並不是所有人都被接納，還要考試。」

康雅醫院。(取材自官網)
康雅醫院。(取材自官網)

消息傳出後，「湖南一醫院解聘全體員工」躍為社群熱搜話題。網友直呼此舉離譜，認為就算整併，醫院仍需要員工營運；許多人質疑院方未先通知工會，也沒有先提出賠償方案，明顯違反勞動法規。

但也有網友指出，民營醫院被併入國有醫院，員工必須考試才能取得編制，全部解聘再考試招聘也屬合理。還有自稱當地醫療人員指出，市中心醫院是益陽最好的醫院，員工水準明顯高於康雅醫院，頂多透過考試留下少部分康雅員工。

據醫院官網顯示，康雅醫院於2016年6月開業，是民營三級綜合醫院，2022年1月被益陽高新區國有資本投資運營有限公司收購，轉制為益陽高新區國有醫院，設置床位1000張，目前參保員工695人。

湖南益陽市康雅醫院突然發布通知，將於11月30日解聘全體員工，近700員工面臨集...
湖南益陽市康雅醫院突然發布通知，將於11月30日解聘全體員工，近700員工面臨集體失業。(取材自微博)

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