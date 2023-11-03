我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

中國年輕人「蹭老式消費」 商場只逛B1、B2 店鋪也跟著「下沉」

中國新聞組／北京3日電
經濟形勢不佳，許多年輕人追求性價比，興起「蹭老式消費」，他們逛商場只去B1、B2吃美食街、買平價貨。(取材自微博)
經濟形勢不佳，許多年輕人追求性價比，興起「蹭老式消費」，他們逛商場只去B1、B2吃美食街、買平價貨。(取材自微博)

中國經濟情勢不佳，許多年輕人在消費時追求性價比，興起「蹭老式消費」，不僅去老人平價食堂吃飯，逛商場還只去B1、B2吃美食街、買平價貨，因為樓層愈高東西愈貴，愈買不起，這帶動海底撈等大牌商家也都跟著「下沉」到B1、B2開分店搶生意。另有上海年輕人搬進商場樓梯下，一住就超半年，有網友幫他算了算，繁華地段，房租至少省2萬元人民幣(約2734美元)以上。

中國年輕人「蹭老式消費」引發熱議，報名特價的「夕陽紅」旅行團、去老人居多的平價社區食堂吃飯、上便宜的老人大學休閒課，一切只為省錢。綜合快科技、每日人物報導，近來年輕人蹭的是「逛商場只去B1、B2」，相關話題再衝上微博熱搜，還掀起跟風。原因是當下更多年輕人消費追求高性價比，也更加理性務實，更加看重的是消費價值本身，而不是價格。

有網友說，人均一、兩百元的餐飲店，幾乎都開在商場的4、5樓層，「樓上不屬於我們」，B1、B2的零售、餐飲、小吃通常比較親民，「關鍵是便宜」、「樓層越高東西越貴，所以只去B1、B2，逛逛名創優品、優衣庫，吃吃麻辣燙，九元的糖醋里脊、五元的蜜汁南瓜等味道超出預期，也主打一個輕輕鬆鬆。」

在B1、B2爭搶地盤也因此成了品牌們的共識。三步一個泡泡瑪特，五步一個精品首飾店，海底撈、西貝等大牌餐飲和戴森等知名品牌也都擠了進來。商家考量的是，既然年輕人不願意上來4樓、5樓，他們就主動下去，即今這兩個樓層已一舖難求。

不僅吃和消費要省，「住」也能省則省。白鹿視頻報導，近日一名男生住在上海某商場樓梯下，居住超半年無人知曉，也登上熱搜。目擊者陽女士稱，這位男生高考前被商場保安發現過，他說為了考前能安心複習，高考結束後就搬走，但前幾天保安發現他還住在商場樓梯下，「我真的很驚訝。我從未想過商場裡竟然有人住在這個樓梯下的小空間裡」。

這名男生說，住在樓梯下是因為「這裡很安靜，沒有人打擾，適合我學習」。樓梯非常隱蔽，基本處於封閉狀態，他在這塊小空間布置出了一個小窩，打掃得很乾淨，發電用的是逆變器，還整理出一塊小書桌，放置著他的學習用品和書。

網友紛紛留言稱讚，這名男生是在「體驗不一樣的人生」，「半年，上海，估計還是繁華地段，房租至少省2萬+」、「挺好的，空間利用，也沒增加別人的麻煩」。

也有人質疑，「充電寶，交流轉直流，商場可能被偷了不少電」、「可惜這新聞一出，肯定得搬離了」。

經濟形勢不佳，許多年輕人追求性價比，興起「蹭老式消費」，他們逛商場只去B1、B2...
經濟形勢不佳，許多年輕人追求性價比，興起「蹭老式消費」，他們逛商場只去B1、B2吃美食街、買平價貨。(取材自微博)

高考 微博

上一則

核軍控磋商定案 專家拋疑問：美想探底中核武實力？

延伸閱讀

快看世界／為周休三日 92%年輕人願做出這些犧牲

快看世界／為周休三日 92%年輕人願做出這些犧牲
中國年輕人興起蹭老式消費 逛商場只去B1B2

中國年輕人興起蹭老式消費 逛商場只去B1B2
美國現在誰最瘋債券ETF？千禧世代年輕人買氣最旺

美國現在誰最瘋債券ETF？千禧世代年輕人買氣最旺
富邦集團董座蔡明忠：我還年輕 兒子離接班還很遠

富邦集團董座蔡明忠：我還年輕 兒子離接班還很遠

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺