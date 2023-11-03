中國年輕人「蹭老式消費」 商場只逛B1、B2 店鋪也跟著「下沉」

經濟形勢不佳，許多年輕人追求性價比，興起「蹭老式消費」，他們逛商場只去B1、B2吃美食街、買平價貨。(取材自微博)

中國經濟情勢不佳，許多年輕人在消費時追求性價比，興起「蹭老式消費」，不僅去老人平價食堂吃飯，逛商場還只去B1、B2吃美食街、買平價貨，因為樓層愈高東西愈貴，愈買不起，這帶動海底撈等大牌商家也都跟著「下沉」到B1、B2開分店搶生意。另有上海年輕人搬進商場樓梯下，一住就超半年，有網友幫他算了算，繁華地段，房租至少省2萬元人民幣(約2734美元)以上。

中國年輕人「蹭老式消費」引發熱議，報名特價的「夕陽紅」旅行團、去老人居多的平價社區食堂吃飯、上便宜的老人大學休閒課，一切只為省錢。綜合快科技、每日人物報導，近來年輕人蹭的是「逛商場只去B1、B2」，相關話題再衝上微博 熱搜，還掀起跟風。原因是當下更多年輕人消費追求高性價比，也更加理性務實，更加看重的是消費價值本身，而不是價格。

有網友說，人均一、兩百元的餐飲店，幾乎都開在商場的4、5樓層，「樓上不屬於我們」，B1、B2的零售、餐飲、小吃通常比較親民，「關鍵是便宜」、「樓層越高東西越貴，所以只去B1、B2，逛逛名創優品、優衣庫，吃吃麻辣燙，九元的糖醋里脊、五元的蜜汁南瓜等味道超出預期，也主打一個輕輕鬆鬆。」

在B1、B2爭搶地盤也因此成了品牌們的共識。三步一個泡泡瑪特，五步一個精品首飾店，海底撈、西貝等大牌餐飲和戴森等知名品牌也都擠了進來。商家考量的是，既然年輕人不願意上來4樓、5樓，他們就主動下去，即今這兩個樓層已一舖難求。

不僅吃和消費要省，「住」也能省則省。白鹿視頻報導，近日一名男生住在上海某商場樓梯下，居住超半年無人知曉，也登上熱搜。目擊者陽女士稱，這位男生高考 前被商場保安發現過，他說為了考前能安心複習，高考結束後就搬走，但前幾天保安發現他還住在商場樓梯下，「我真的很驚訝。我從未想過商場裡竟然有人住在這個樓梯下的小空間裡」。

這名男生說，住在樓梯下是因為「這裡很安靜，沒有人打擾，適合我學習」。樓梯非常隱蔽，基本處於封閉狀態，他在這塊小空間布置出了一個小窩，打掃得很乾淨，發電用的是逆變器，還整理出一塊小書桌，放置著他的學習用品和書。

網友紛紛留言稱讚，這名男生是在「體驗不一樣的人生」，「半年，上海，估計還是繁華地段，房租至少省2萬+」、「挺好的，空間利用，也沒增加別人的麻煩」。