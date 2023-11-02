美食網紅活宰180斤鱷魚 剝皮料理稱「做包包划算」

網紅在浴室清洗180斤鱷魚，並宰殺做料理。（取材自微博）

美食網紅各式各樣的新奇食法已不足為奇，不過近日，有美食網紅展示在家中宰殺一隻重達180斤的人工養殖鱷魚過程，並展示了熬鱷魚膠、鱷魚油的過程，以及鱷魚不同部位的食用方法，還稱「如果會做包的話，那買一隻鱷魚比買一隻鱷魚皮的包划算太多了」。影片在網路熱傳，並引發網友兩極反應。

來源：YouTube

香港 01報導，在相關影片中，網紅廚娘小何紅介紹「買了一條重量180斤的人工養殖鱷魚，不為了吃牠的肉只為了牠的皮」，畫面顯示在洗手間清洗鱷魚，隨後有給鱷魚剝皮、切塊等畫面。

在剝皮環節，小何紅配文「越大的鱷魚，皮就越珍貴。市面上的鱷魚皮包包總是價格不菲，如果會做包的話，那買一隻鱷魚比買一隻鱷魚皮的包划算太多了」。隨後，她開始展示鱷魚不同部位的食用方法，包括熬鱷魚膠、鱷魚油的過程，以及紅燒鱷魚掌、辣子鱷魚丁、鱷魚土雞湯等菜餚。

這驚人的舉動立刻在網路上引發了廣泛的爭議和熱議。有網友認為宰殺鱷魚烹飪的影片過程無異於虐殺動物，不少人表示「震撼」、「惡心」、「可怕」、「無法想像」等。

對此，小何紅試圖為自己的行為辯解，主張是這隻鱷魚是人工養殖的，「人工養殖的鱷魚是專門供給各大皮具包包等公司，這是牠們的使命，就好比送你一隻愛馬仕鱷魚皮包包，你是不是會愛不釋手呢？ 所以咱們理性看待。」