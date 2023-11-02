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峨眉山招15名「猴管」限男性涉歧視？景區1個理由回應質疑

中國新聞組／北京2日電
峨眉山野生猴屬國家二級保護野生動物。(取材自封面新聞)
峨眉山野生猴屬國家二級保護野生動物。(取材自封面新聞)

一則「峨眉山景區招募15名猴群管理員」的訊息近日引發網友廣泛關注。由於此次招聘限男性，被部分網友質疑有性別歧視。對此，景區回應稱，穿梭山林需很好的體力，並非歧視女性。

紅星新聞報導，官方發布的招聘資訊顯示，為提升景區管理服務工作水平，峨眉山景區管委會面向社會公開招聘猴群管理員15名，用工性質為合約聘用。薪資待遇參考峨眉山景區管委會同工種合約工作人員薪資待遇標準執行，並依相關規定繳納五險一金。應徵者需於2023年10月31日至11月3日到峨眉山景區管委會組織及人社局報名。

值得注意的是，該招聘資料顯示，此次招聘限為男性，年齡在18歲至45歲。對此，有網友質疑，為什麼招募猴群管理員只限男性，並有年齡限制，是不是涉及歧視？

據報導，「猴群管理員的工作很多，不是大家想像的單純拿根棍子守在那裡，不讓猴子咬人。」峨眉山景區相關負責人表示，一方面猴群管理員在遊覽區域引導遊客文明觀猴，確保遊客安全通行；另一方面，猴群管理員也要對野生猴群進行監測和保護，經常穿行野外的山林，需要很好的體力，女性不太方便，而且對年齡也有一定的要求，並非是對女性的歧視。

據了解，峨眉山景區約有14個猴群582隻猴子，其中清音閣片區有3個猴群約106隻。此前，該景區實行「人猴分離」管理模式後，清音閣猴區猴子搶東西、傷人的情況相比以前大幅減少，其他區域也將逐步實現「人猴分離」，讓遊客和猴群都得到保護。

歧視

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