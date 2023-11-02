深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

吵架失去理智的時候難免做出一些衝動行為，廣東深圳一女子因為與男友吵架，一氣之下用尖銳物將男友送給她的愛馬仕包包割破洩憤，由於該包包花16萬人民幣(約2.1萬美元)購得，事後女子十分後悔。但故事的結尾是男友又送她一個新包包，讓網友大呼「這是來炫耀的吧」。

九派新聞報導，深圳一名姓古女子日前稱與男友吵架時情緒失控，用銳器在男朋友送的愛馬仕Kelly手袋上亂割。從網上傳播的影片顯示，亮黃色愛馬仕Kelly手袋上，前後也有逾10條打橫的深深割痕，損毀程度相當嚴重。

古女事後冷靜下來後覺得非常後悔，這個愛馬仕包包是男友在二手店買的，花了16萬多元。她去專櫃詢問店員是否能修復，店員告訴她無法修復、也沒有修復的價值。

不過，男友並沒有責怪她的野蠻行為，反而再買一個愛馬仕包包給她作為補償。貼心行為讓古女感到內疚不已，衝動的行為代價太大了，古女提醒自己以後吵架了還是要保持理智。

雖然故事是完美的結局收尾，但網友紛紛覺得難以理解，「不太理解為什麼生氣要劃包」、「不是自己買的不心疼」，也有網友出主意「去買個卡通布貼貼上就好了」。但更多網友直指「一個包的價值普通人要奮鬥好幾年」、「16萬是我5年工資」、「有錢人的事我們窮人就不操心了」。