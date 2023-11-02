搭計程車從四川去海南 癌友結伴「旅程破萬里」跨越山海

過瓊州海峽渡輪時，阿傑與墨菲合影。（取材自紅星新聞）

「我的出租車 竟然坐上輪渡，開到了海上」四川抗癌病友阿傑（網名）平常開計程車維生，過去兩年剪輯車用影片記錄生活日常，也講述抗癌歷程。墨菲（網名）是關注阿傑的病友之一，有次到重慶出差後，包下阿傑的計程車，從四川一路開回海南，在長達破萬里的旅程中，兩人一同跨越山海，更也成了「生死之交」的戰友。

紅星新聞報導，阿傑，今年37歲，2020年檢查出鼻咽癌中晚期。他和妻子育有兩個兒子，大的8歲，小的4歲。康復出院後，阿傑不敢停歇，於2021年夏天拿到計程車營運證件開始跑車；墨菲，比阿傑小幾個月，定居海南。她也有一雙兒女，2021年查出鼻咽癌，一度絕望難以走出。她也是阿傑短視頻帳號的「粉絲」。兩人常在網路上交流，彼此鼓勵，成為互相信賴的朋友。

有一次，到重慶出差後，墨菲包下阿傑的計程車，從四川一路開回海南。他們從自貢出發，途經重慶、湖南、廣西，一路抵達海口。之後去了三亞，又折回海口穿越熱帶雨林，遊覽五指山。10月13日，阿傑獨自返回自貢時，儀表板顯示行程長達6251公里（12502里）。

早在8月，墨菲就跟阿傑提出了這趟旅程，她打算到重慶拜見一個客戶，然後到四川自貢與阿傑會面，再包他的出租車返回海南。阿傑毫不猶豫就答應了下來，他從來沒有開過這樣的長途，既興奮又覺得充滿挑戰。

10月4日，他們去了位於長沙的湖南省腫瘤 醫院，與8名鼻咽癌病友會面。墨菲與他們相熟，講述了阿傑的故事，也希望阿傑積極樂觀的心態能感染他們。

10月5日，抵達瓊州海峽時，阿傑看到自己的出租車開上渡輪，突然有一種莫名的感動。他十六七歲就出門打工，去過中國很多城市，但從未有過真正意義上的旅行，「以前都是匆匆趕路，這一回才留意了路上的風景」。

墨菲為什麼要用遠高於市價的價格租阿傑的車回海南？墨菲解釋，這並非刻意的安排。她做了放化療後，長時間坐飛機會不舒服，所以打算到重慶出差後包車回海南，正好阿傑又是計程車司機。

一路上，墨菲跟阿傑閒聊家常，交流抗癌的心路歷程，如同多年未見的老友。他們也在直播間跟更多病友討論交流，互相鼓勵。墨菲說一般人很難理解他們經歷過的艱難和痛苦，病友便成了知己，也成了「生死之交」的戰友。

墨菲拉了一個病友群。在群組裡，她把這趟旅程稱為「抱團抗癌之旅」，「一起鼓勵一起扶持，一起開心抱團，向死而生」。