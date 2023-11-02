中國女足1：1踢平韓 無緣巴黎奧運 主帥水慶霞被喊下課

中國女足在賽場。(取材自澎湃新聞)

奧運女足亞洲區預選賽B組第3輪，中國女足1日在廈門白鷺體育場迎戰南韓 女足。最終，中國女足1：1平南韓，小組賽1勝1平1負，積4分排名小組第三無緣出線，也意味著中國女足繼2012倫敦奧運後，又將缺席巴黎奧運 ，中國女足主帥水慶霞致歉說，隊員盡力了，希望從失敗中找到屬於中國女足的道路。有媒體人表示，結果預料之中，女足世界盃 慘敗後就該換帥。

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澎湃新聞報導，對於中國女足而言，這場比賽已經沒有退路——在此前完成的兩輪比賽中，中國女足1比2不敵朝鮮、3比0戰勝泰國，已經失去了爭奪小組頭名的機會。

據報導，中國女足隊內近日多人遭遇感冒發燒，對球隊的排兵布陣造成了影響。當天比賽第62分鐘，南韓女足沈藇妍頭球破門，以一球領先。下半場第73分鐘，中國女足王珊珊頭球破門，以1比1踢平。最終，中國女足1：1平南韓，小組賽1勝1平1負積4分排名小組第三，無緣出線，這也意味著中國女足將無緣巴黎奧運。

報導指出，賽後發表會，水慶霞說：「我很抱歉今天的比賽沒有拿下，但隊員在今天表現出很好的技戰術水準和作風，隊員真的盡力了，我感謝她們。」

水慶霞說：「將來如果可以在失敗過程中找到正確的一條路，這點是好的。至於將來，我覺得不好說，我希望中國女足越來越好，希望她們能真正在足球場上享受真正的快樂。 」

另據新浪體育報導，對此，媒體人寒冰認為，這是預料中的結果，「女足世界盃慘敗後，該換帥了。撇開球員個人能力不談，教練本身的能力早就瓶頸了。無論是人員選拔或臨場應變，都無法讓女足本就不多的戰力得到更充分的發揮」。