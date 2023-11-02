「李克強」現身洛杉磯萬聖節 聲援向北京發聲青年

上海萬聖節活動，許多年輕人以Cosplay的方式委婉表達抗爭。(Getty Images)

中國國務院前總理李克強 去世引發的不滿北京 浪潮，在剛過去的萬聖節 達到另一波高峰，在上海10月31日晚間的活動，中國年輕人「成功」跨越紅線，透過創意變裝為魯迅、程蝶衣等人物，隱晦抗議政治現狀，並傳送全世界。而太平洋另一邊，「李克強」、「大白」則現身洛杉磯萬聖節，聲援向北京政府發聲的年輕人。

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本報系聯合報報導，在中共歷史上，因黨內重要領導人去世而引發群眾運動早已前例，如1976年周恩來逝世後的「四五運動」，以及1989年胡耀邦逝世後的「六四運動」。因此在前總理李克強10月27日逝世後，北京當局就嚴控群體性悼念活動。

然而，即使官方更加嚴密監管，仍止不住欲宣洩不滿情緒的浪潮。除了安徽合肥李克強故居周遭堆滿鮮花，社群平台的悼念、嘲諷當局的留言，令人眼睛為之一亮的是10月31日上海的萬聖節活動，許多年輕人以Cosplay的方式委婉表達抗爭，各種創意引起海外媒體關注。

這些巧思包含「小熊維尼」、曾嚴厲執行新冠篩檢的「大白」，還有人扮成祭祀「花圈」，有人化妝成「我在上海，很想你死」的標語杆。

更具政治敏感性的Cosplay，還包含扮成左派思想家魯迅的民眾手舉「學醫救不了中國人」牌子，隱喻只有民眾革命才能救中國。

有人則重現經典電影「霸王別姬」中的「程蝶衣」。在電影，程蝶衣胸前掛著「打倒程蝶衣」牌子的這一幕，台詞是：「你當今兒是小人作亂、禍從天降，不是，不對，是咱們自個兒一步一步，一步一步走到這步田地來的，報應！」藉此隱喻當前社會政治亂象都是民眾一再容忍的結果。

或許是過了一夜，官方才驚覺萬聖節遊行到底都發生了什麼事。11月1日，上海突公告，「今晚淮海路商圈、巨鹿路大同坊等區域無大型活動，請市民朋友避免前往」，並稱附近地鐵站也暫時封站。

另據美國之音報導，10月31日傍晚，中國異議人士和洛杉磯僑民參加了在西好萊塢市聖莫尼卡大道歷史悠久的66號公路上舉行的萬聖節遊行。他們扮演紅衛兵、「大白」和「前總理李克強」等。

其中一名扮演中國國家主席習近平的參與者手中高舉一根鐵鍊，在人群中大喊：「殺了李克強。」

另一名扮演者拿著白色擴音器，向路過的人群重複廣播，「下樓做核酸」，當有人配合並張開嘴巴後，扮演者宣布核酸呈陽性，緊接著，扮演「大白」的人將其帶走。