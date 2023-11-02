網傳照片李克強靈堂寒酸? 網怒：村支書都比這闊氣
中國前總理李克強遺體2日在北京火化，近日網上流傳疑似李克強靈堂的照片。照片顯示，靈堂布置簡單，疑未擺放遺體，在靈堂的正上方懸掛「沉痛悼念克強同志」的黑底白字橫幅。照片引發議論，有稱「寒酸」、「村支書都比這闊氣」。不過，港媒分析，北京對李克強後事的辦理規格比照前總理李鵬，並無「從簡」。
來源：世界新聞網
綜合媒體報導，從網上流傳兩張疑似李克強靈堂的照片來看，其中一張為靈堂內部，另一張則顯示在一四合院內，李克強遺孀程虹身著黑衣、胸戴白花接待弔唁者，看上去神情憔悴。
在照片中，靈堂布置簡單，除掛有「沉痛悼念克強同志」的橫幅，只在遺照下擺放一些白色或黃色花束，一旁還擺放程虹率全家致送的花圈，寫著「你永遠活在我們心中」。
本報系聯合報報導，相片曝光後，引發許多網友憤怒。不少人覺得，一個正國級領導的靈堂也太過簡樸了。甚至有網友說，「但凡是個村支書，靈堂都比這闊氣。人家袁世凱還厚葬了宋教仁呢」。
自由亞洲電台報導，北京獨立媒體人高瑜表示，照片所顯示的像是李克強的家，「我認為這是他家，如果是這樣已經夠隆重的了。他家那麼大的面積，你看靈堂。我還記得胡耀邦的靈堂，他們家把一大圈皮沙發，還有四面的櫃子都搬走了，設的靈堂就一小窄條，只比趙紫陽家設靈堂大一點。」
對於北京方面對李克強後事的處理規格，有港媒分析，基本比照前總理李鵬辦理，「顯示中共的喪事文化已經愈來愈程式化」。
文章表示，李克強與李鵬訃告中的謚號都一字不差，即「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。文章認為，按照中國近30年的喪禮規格，除「核心」人物外，其他正國級領導人的喪事，都是不開追悼會、不全中國哀悼，只在遺體火化當日舉行告別儀式，在天安門等特定場所降半旗。所以，李克強的喪事規格並不存在「從簡」情形。
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