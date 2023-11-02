網傳照片李克強靈堂寒酸? 網怒：村支書都比這闊氣

一名賓客獨自在靈堂拜祭李克強遺像，靈堂中疑似沒有遺體。網上流傳中國前總理李克強靈堂的相片。（取材自X平台）

中國前總理李克強 遺體2日在北京 火化，近日網上流傳疑似李克強靈堂的照片。照片顯示，靈堂布置簡單，疑未擺放遺體，在靈堂的正上方懸掛「沉痛悼念克強同志 」的黑底白字橫幅。照片引發議論，有稱「寒酸」、「村支書都比這闊氣」。不過，港媒分析，北京對李克強後事的辦理規格比照前總理李鵬，並無「從簡」。

來源：世界新聞網

綜合媒體報導，從網上流傳兩張疑似李克強靈堂的照片來看，其中一張為靈堂內部，另一張則顯示在一四合院內，李克強遺孀程虹身著黑衣、胸戴白花接待弔唁者，看上去神情憔悴。

在照片中，靈堂布置簡單，除掛有「沉痛悼念克強同志」的橫幅，只在遺照下擺放一些白色或黃色花束，一旁還擺放程虹率全家致送的花圈，寫著「你永遠活在我們心中」。

本報系聯合報報導，相片曝光後，引發許多網友憤怒。不少人覺得，一個正國級領導的靈堂也太過簡樸了。甚至有網友說，「但凡是個村支書，靈堂都比這闊氣。人家袁世凱還厚葬了宋教仁呢」。

自由亞洲電台報導，北京獨立媒體人高瑜表示，照片所顯示的像是李克強的家，「我認為這是他家，如果是這樣已經夠隆重的了。他家那麼大的面積，你看靈堂。我還記得胡耀邦的靈堂，他們家把一大圈皮沙發，還有四面的櫃子都搬走了，設的靈堂就一小窄條，只比趙紫陽家設靈堂大一點。」

對於北京方面對李克強後事的處理規格，有港媒分析，基本比照前總理李鵬辦理，「顯示中共的喪事文化已經愈來愈程式化」。