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12秒化險為夷…起飛遇鳥擊 機長扳回失控救183人

中國新聞組／北京1日電
飛行機組在關鍵時刻用12秒，確保173名旅客和10名機組人員的生命安全。（視頻截圖）
飛行機組在關鍵時刻用12秒，確保173名旅客和10名機組人員的生命安全。（視頻截圖）

8月26日，長安航空梧州飛往三亞的航班，在起飛時遭遇鳥擊特情，幸好機長在關鍵時刻用時12秒，成功處置飛機，確保了173名旅客和10名機組人員的生命安全，為此，機組人員受到中國民用航空局通報嘉獎。

央視報導，事發時，正值飛機起飛離地關鍵階段，遭遇一隻翼展1.3米的黑鳶（鷹類）撞上飛機左側迎角傳感器，導致傳感器斷裂脫落後被吸入左側發動機，造成引擎損傷，飛機儀表出現空速、高度、迎角不一致多重警告，左座駕駛桿持續劇烈抖動，右座駕駛幾乎扳不動，駕駛艙內警告聲四起，飛機面臨失控。

在這萬分危急的情況下，飛行機組在操縱受到極大影響的突發情況下冷靜應對，啟動備用系統，12秒控制飛機，並合理分工、妥善處置，「教科書式」操縱飛機安全返航降落，確保了機上183名旅客和機組人員的生命安全。

民航局通報指出，長安航B737-800/B-1163號機執行梧州至三亞航班，起飛離地的關鍵階段遭遇鳥擊，機組第一時間穩定飛機狀態，準確及時識別故障，默契配合，嚴格依照程序對不正常情況進行處置，確保了飛行安全，在事件處置過程中體現出了紮實的專業技能、良好的情景意識、嚴謹的安全作風、規範的機組資源管理以及過硬的心理素質。

經研究決定，對成功處置鳥擊事件、確保飛行安全的長安航9H8409飛行機組（機長楊紫龍，副駕駛曹亮、黃威勉）給予通報嘉獎。

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