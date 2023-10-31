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學者：北京放任 中國民間「反猶」言論盛行

中國新聞組／北京31日電
以哈衝突戰事升級，部分民眾坦言因此對於猶太歷史有了關注，於是走訪上海的猶太難民紀念館。（中通社）
以哈衝突戰事升級，部分民眾坦言因此對於猶太歷史有了關注，於是走訪上海的猶太難民紀念館。（中通社）

中國外交部數次呼籲以哈衝突停火，立場定位為中立；民間則有反猶反以等言論流傳於社群。學者認為，這與中國試圖將這場戰爭塑造為「反美敘事」有關，於是放任了這些討論。

中央社報導，以哈衝突擴大以來，中國媒體、網路社群可見反猶太、反以色列、譴責美國等發言。數名社群平台具有影響力的意見領袖將哈瑪斯（Hamas）稱為「抵抗組織」，透過用字給予了發動攻擊「正當性」；中國日報英文版23日社論直指，美國站在加薩（Gaza）歷史錯誤一邊，對以色列的支持是「火上澆油」。

前環球時報總編輯胡錫進10月25日在其微博評論以色列常駐聯合國代表爾登（Gilad Erdan）要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）辭職一事時說，「經過這場戰爭，納粹殘酷迫害導致的世人對猶太民族的同情很可能將消耗一空」；有中國網友回應「老胡說得對」、「以色列覺得背後有美帝撐腰，有恃無恐了」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）前往以色列表達支持後，中國群眾湧入德國駐中大使館官方微博頁面留言「以色列是納粹」等字句，或是合成以色列國旗與納粹符號，導致大使館刪除部分言論，甚至用了「無恥的混蛋」批評留言群眾；這讓民眾更加地激憤，紛紛喊出「舉報」。

紐約時報中文網10月30日報導引述多名學者意見，對中國民間反猶反以偏激言論現象加以分析。

「很明顯，（中國）政府正在傳遞的訊息是，容忍反猶太主義言論」，中以學術交流促進協會（SIGNAL）執行董事魏凱麗（Carice Witte）表示，倘若反猶太主義言論會為政府造成困擾，審查者會禁止這類言論。

魏凱麗指出，中國可能認為，讓反猶情緒和在以哈衝突問題上，放任對於美國的敵意蔓延，這可以發揮地緣政治用途，因為中國正在加強與阿拉伯國家的關係，加深其在中東的立足點。

中國外交部發言人汪文斌表示，中國政府在巴以衝突問題上的立場非常明確，呼籲盡快停火止戰，保護平民，在落實「兩國方案」的基礎上，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以和平共處。

對於網路上的反猶言論，汪文斌指出，中國法律明文規定，禁止利用網路宣揚極端主義、民族仇恨和歧視暴力等資訊。關於美國駐日大使相關言論，需要指出的是，外交官的職責是促進國家間友好，而不是抹黑別國、搬弄是非。 

不同於以哈衝突在中國網路的激烈輿論戰，上海猶太難民紀念館有另一個畫面，有民眾坦言，由於這場戰事才對於猶太人歷史起了興趣，特別到紀念館了解二戰期間猶太人避難上海往事，館內經常可聽見「哈瑪斯」、「以色列」等關鍵字討論，對於這場戰事走向，他們則在留言本寫上「世界和平」期許。

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以軍襲擊加薩地帶已造成超過8000人死亡。（新華社）

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