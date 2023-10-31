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年薪900萬？許家印二姨太？恒大歌舞團遭網暴 團長白珊珊怒告

中國新聞組／北京31日電
白珊珊與許家印一起唱歌。（取材自微博）
白珊珊與許家印一起唱歌。（取材自微博）

恒大集團爆發財務危機後，相關黑幕不斷被爆，其中恒大歌舞團最引人熱議，團長白珊珊更是在輿論的風尖浪口，她被指遭到網暴。白珊珊30日發布視頻澄清，自己只是舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情，網友議論的房、車、工資都有備案和紀錄，她並表示對網路謠言已向公安機關報案。

來源：白珊珊

綜合媒體報導，「恒大集團」債務問題爆雷之後，被指是恒大集團門面，也是恒大文化重要的組成部分的恒大歌舞團成為獵奇的對象，白珊珊表示，近期遭遇無數網絡路謠言攻擊，無數騷擾信息和電話鋪天蓋地。

去年農曆春節時，白珊珊在微博向大家拜年。(取材自微博)
去年農曆春節時，白珊珊在微博向大家拜年。(取材自微博)

據報導， 白珊珊1991年出生，安徽人，身高177公分，2016年參與恒大20周年慶典活動後大受關注。有媒體指出，恒大創辦人許家印欠下200億債務時，團長白珊珊帶領的歌舞團仍一年幾千萬開支，並指白珊珊一個人年薪就高達900萬（人民幣，約123萬美元），白珊珊在住深圳灣幾千萬的房子，各種豪車隨她選，私下生活照更表現得相當奢侈，34歲的她與許家印關係密切，許多人直呼白珊珊為許家印的「二姨太」。

恆大歌舞團團長白珊珊因為被網暴，已向公安機關報案。（視頻截圖）
恆大歌舞團團長白珊珊因為被網暴，已向公安機關報案。（視頻截圖）

白珊珊30日在視頻中表示，中秋節之後，網路就有大批的網路謠言，還公開她的私照，甚至P圖辱罵她；她表示，自己只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情，網友議論的房、車、工資都有備案和紀錄，真的假不了，是經得起推敲的；白珊珊指出，舞蹈是她的夢想，她努力拚搏到今天，「並不是讓你們這些無知的人拿來詆毀的」，請大家理性看待問題，她並表示對網路謠言已向公安機關報案。

網路上對此看法分歧，有人為她抱不平，「她長期以來為大家帶來藝術的享受，但當她的私人照片被公開後，過度的關注和評價是對他們隱私的侵犯」，指她「一賭便是整個青春」。

但批評的網友則指「商女不知亡國恨」，「什麼叫工作以內的事？服務好領導就是工作，這個『工作』二字想證明沒有暗箱操作」，「假的真不了」、「越描越黑」。

@losgvepp

#随拍 #白珊珊 #恒大歌舞团 #许家印 恒大歌舞团团长白珊珊：一颦一笑，一转一念！

♬ Madu Dan Racun - 印尼名曲 - 依文

恒大集團 隱私

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