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11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

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11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

記者陳政錄／北京31日電
11月1日起，出入境中國終於不用再填寫繁瑣的健康申報。（美聯社）
11月1日起，出入境中國終於不用再填寫繁瑣的健康申報。（美聯社）

自新冠疫情爆發後，中國就要求所有出入境人員都必須以電子或紙本方式進行健康申報，初期因填寫項目多、手續繁瑣而遭詬病。這項讓許多中外旅客困擾不已的出入境手續在執行超過1300天後，中國海關總署31日終於宣布，11月1日起，出入境人員免填健康申報。

中國海關總署31日發布關於優化調整健康申報模式的公告稱，自2023年11月1日零時起，出入境人員免於填報「中華人民共和國出/入境健康申明卡」 。

但公告表示，有發燒、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已診斷患有傳染性疾病的出入境人員，須主動向中國海關進行健康申報，並配合中國海關做好體溫檢測、流行病學調查、醫學檢查、採樣檢驗等衛生檢疫工作。

公告指出，如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

新冠疫情爆發後，2020年1月25日，中國海關總署發布了關於重新啟動出入境人員填寫健康申明卡制度的公告」，在中國全國口岸重新啟動出入境人員填寫「中華人民共和國出/入境健康申明卡」進行健康申報的制度，這項規定至今已執行長達1376天。

在此之下，出入境中國健康申報的填報方式有兩種，電子申報需透過「中國海關旅客指尖服務」微信小程式進行線上申報，或在機上、旅檢通道領取紙本健康申明卡，進行紙本填報。

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