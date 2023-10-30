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杭州1中學午餐蒸千隻大閘蟹 每人吃1隻 老師：希望學習橫著走

中國新聞組／綜合報導
文華中學學生在午餐時吃大閘蟹。(取材自都市快報)
文華中學學生在午餐時吃大閘蟹。(取材自都市快報)

「開會開到這個點兒，娃過來接我下班了，還給我送上大閘蟹，說是中午學校的午餐，省下來給我吃。」杭州市文華中學一位學生家長發的這條朋友圈，引來了大家的羨慕：「學校這夥食太讓人羨慕了！」上周五，文華中學一共清蒸了1000多隻大閘蟹，午餐的時候，全校每個學生都能分到一隻。

都市快報報導，文華中學女學生周宸諾的媽媽說：「周五晚上，去接女兒放學時，女兒說自己帶了螃蟹，我們還以為是那種她自己抓到的小螃蟹，沒想到是大閘蟹。」晚上一家三口把螃蟹熱了熱吃掉了，感受了下學校的夥食。

周宸諾說，這次在學校吃的是母蟹，雖然個頭不大，但是肉很肥，「都流油了」。她說，自己本來就喜歡吃大閘蟹，家裡每年秋天都會買很多次，周五突然在學校吃上大閘蟹還是很激動的。 

「班上周五有同學請假沒有來的，多出來的大閘蟹，就讓喜歡的同學打包帶回家了。」班主任李老師說，同學們看到大閘蟹都很興奮，也有個別同學不會吃的，會吃的同學就現場教學，因為吃大閘蟹比較慢，平時大家的午飯時間是半個小時，周五特地給他們延長了15分鐘。

「中國人吃螃蟹不是有個說法的麽，九母十公，就是農曆9月要吃母蟹，正好是現在這個時候，所以這次都安排的是母蟹。」 學校分管後勤的陳老師說，每年10月，學校都會根據大閘蟹的品質和價格情況，給學生安排一次大閘蟹，「1000多隻大閘蟹，個頭是不算大的，二兩半左右一隻，但肉質還是很飽滿的。」

他說，大閘蟹不僅是應季美食，營養價值也比較豐富，含有豐富的蛋白質、鉀、鈣、磷、維生素E，安排在周五給孩子們吃，也是希望孩子們在努力學習一周後，用美食犒賞一下自己，迎接周末的來臨，「一隻隻清洗好，再清蒸好給孩子們吃，希望孩子們吃得開心，也吃得放心。」

學校還有老師笑著說：「希望孩子們吃了大閘蟹，學習上也能橫著走。」

文華中學一共清蒸了1000多隻大閘蟹，午餐時全校每個學生都能分到一隻。(取材自都...
文華中學一共清蒸了1000多隻大閘蟹，午餐時全校每個學生都能分到一隻。(取材自都市快報)

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