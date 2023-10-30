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悼李克強 安徽合肥「傾一城之花 只為送一人」

中國新聞組／北京30日電
中國前總理李克強逝世，民眾在鄭州鄭東新區擺放鮮花和遺像悼念。(取材自微博)
中國前總理李克強逝世，民眾在鄭州鄭東新區擺放鮮花和遺像悼念。(取材自微博)

中國前總理李克強逝世後，他位於安徽合肥的故居，連日持續湧入大批獻花悼念民眾，導致當地鮮花售罄，有網民稱，整個合肥是「傾一城之花，只為送一人」。悼念潮也擴及李克強位於安徽滁州的老家，網傳北京天安門前廣場也有大學生聚集悼念，其中以李克強母校北京大學學生最多，使悼念潮變得敏感。北京大學昨發文緬懷李克強，指「北大師生沉浸在深深悲痛之中」。

來源：聯合影音

綜合媒體報導，李克強遺體預計11月3日前後將於北京八寶山革命公墓火化，並按「正國級」規格舉行送別儀式，包括國家主席習近平在內的全體政治局常委均出席，全中國多個重要場所、邊境口岸，以及港澳特區政府、駐外使領館都將降半旗致哀。

外媒報導稱，中國自李克強過世後即對相關言論進行管控，不少民眾無法在網路或社群平台上悼念，全都湧進李克強位於安徽合肥紅星路的故居獻上黃、白菊花和向日葵，故居周遭的花束因此堆積成一座座小山。民眾聚集悼念也出現在李克強曾主政的河南省會鄭州市，以及他在安徽滁州市定遠縣的老家。

除了鮮花，10月29日，李克強故居前，有悼念者送來了一條嶄新的皮帶。社群平台上有網民解讀，李克強曾在考察海南省海口市美蘭區新安社區時，被人發現其皮帶異常破舊，對他的勤政與節儉感念又感動。悼念者送上一條新皮帶，希望他在天堂不再繫著破皮帶，一路好走。

在李克強曾主政的河南省，有民眾在鄭州市鄭東新區中央公園擺放李克強的巨型遺像和標語，還有民眾帶頭高喊：「同心有愛，人民擁戴，李克強總理一路走好，鄭州人民緬懷您。」

中國網路及國外社群媒體昨天流傳一段視頻，視頻中，許多民眾夜晚聚集在北京天安門前廣場，現場還有鮮花。發文者稱視頻拍攝的是10月28日凌晨，聚集在天安門廣場悼念李克強的北京學子，其中以北大的學子居多。並指在天安門前廣場悼念過世的高官，可能會觸動中共的敏感神經，這番場景無疑會讓北京當局高度警惕。

中國前總理李克強逝世，民眾在鄭州鄭東新區如意湖邊擺放李克強的巨型遺像。(取材自微...
中國前總理李克強逝世，民眾在鄭州鄭東新區如意湖邊擺放李克強的巨型遺像。(取材自微博)

儘管屢傳北京當局管控相關悼念活動的訊息，李克強的母校北京大學官微昨重發傑出校友李克強曾於北大百年校慶時撰文回憶自己在北大求學的經歷與感受，寄託哀思。「北京大學校報」官方帳號也以「深切緬懷李克強校友」為題，刊出有李克強在校學習、工作消息的內容，並指北大師生沉浸在深深悲痛之中。

文章指出，李克強於1978年到1982年在北京大學法律系學習；1982到1983年擔任北京大學團委書記、共青團中央常委；1988到1994年又回母校深造，在經濟學院攻讀研究生學位。

安徽省定遠縣吳圩鎮高埂村的李克強祖屋，民眾連日獻花鋪滿茅草老屋外圍。(取材自微博...
安徽省定遠縣吳圩鎮高埂村的李克強祖屋，民眾連日獻花鋪滿茅草老屋外圍。(取材自微博)

李克強 北京 天安門

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