一線城首例 廣州推「房票安置」 被拆遷人購房有憑證

中國一線城市首例，廣州要推「房票」了。（取材自澎湃新聞）

中國房市不振，已危及經濟發展。廣州市規畫委員會地區規畫專業委員會日前審議通過兩項規畫，其中「優化成本核算與徵拆標準，探索房票安置政策機制，拓寬城中村改造資金支持管道等策略，破解城中村改造難題，提升改造效率」的內容受矚。廣州此前城中村改造的補償方式，主要以回遷房補償為主，現金補償為輔，「房票安置」是首次出現在官方文件中，也是一線城首例。

中國新聞周刊報導，廣州市規畫和自然資源局方面表示，上述兩個文件順利審議通過，標誌著廣州城市更新、城中村改造工作在規畫統籌引領、土地要素保障等多個方面邁上一個新台階，成為指導廣州市面向2035年城市更新、城中村改造工作的重要綱領性規畫。

房票安置是指將被徵收人的房屋安置補償權益進行貨幣 量化後，徵收人出具給被徵收人購置房屋的結算憑證。被徵收人，也即拆遷戶可自行向參與房票安置工作的房企購買商品房，直接用房票結算。

廣東省規畫院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，該政策是加快推進城中村改造「較為可行的一個選擇」。他認為，房票安置可以創造出巨大的需求，對新房、二手房庫存去化有明顯的效果，也能滿足居民多樣化的居住需求，還能降低改造成本，緩解改造資金壓力。

李宇嘉並建議將二手住房納入到房票安置的範疇。「如果二手房不納入其中，房票安置的房源選擇非常有限，很難達到效果。」他說。

據了解，早在2015年，就有城市在棚戶區改造拆遷安置中推出房票制度，主要在三四線城市中被廣泛運用。據不完全統計，截至目前，超過30個城市已經公布並實施房票安置政策，除了鄭州 、南京外，還有江西省會南昌、雲南省會昆明、貴州省會貴陽，以及廈門、無錫、溫州等城市。

而廣州是首個提出房票安置的一線城市。易居研究院研究總監嚴躍進表示，房票安置政策在二線城市和三四線城市較為普遍，但一線城市此前沒有提出過。

現在廣州成為一線城市中「第一個吃螃蟹的人」，未來北京 、上海、深圳是否跟進推出房票安置政策？李宇嘉預言其他三個一線城市，未來也大概率會推出房票安置政策。他說，城中村改造肯定會提供多種安置形式供拆遷戶選擇，未來政策會鼓勵向房票安置方向傾斜，但不是一定要全盤採用房票安置。