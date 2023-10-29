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分離75年沒再娶…95歲台灣老兵病逝 與妻合葬山東

中國新聞組／北京29日電
95歲台灣老兵在山東與分離75年的妻子合葬。(取材自微博)
95歲台灣老兵在山東與分離75年的妻子合葬。(取材自微博)

山東濱州鄒平市碼頭鎮趙家村28日舉行了一場簡樸而莊重的葬禮，葬禮的主人名叫趙玉環，是一位從趙家村走出的95歲老兵，客居台灣大半個世紀，期間，他在老家的兒子、父親、妻子先後離世。趙玉環第一次探親回家，卻是在妻子離世之後數日，這成為他終生的遺憾。

極目新聞報導，今年8月，這位老人在台南病逝，遵照其生前願望，志工從台灣將他的骨灰帶回山東老家，與妻子合葬在一起。已經分別75年的夫妻，終於在這裡得以團聚，永不分離。

這次護送趙玉環骨灰回鄉的，是台灣台南的義工莊銘悅。她表示，十幾年前趙玉環剛認識她時，就向她講述了自己大半生的漂泊經歷。

1928年，趙玉環生於鄒平碼頭鎮的趙家村，十幾歲時，就和大自己五歲的妻子結了婚。1948年，趙玉環到濟南參軍，當時其妻子已經懷有身孕，後來生下一個男孩。但趙玉環並沒有見到兒子，第二年他就隨部隊去了台灣，從此一家人分隔兩岸。

趙玉環到了台灣後，於1969年退伍，先後在港口和工廠當守衛，薪水不多。他透過書信與老家的妻子聯繫，得知在他走後，妻子一直在趙家村生活，但他們的兒子小時候就不幸夭折了。趙玉環一直沒有再娶，盼著回大陸老家和妻子團聚，他住在退伍老兵單身宿舍，還收養了宿舍附近一戶人家的女兒為義女。

在1980年代，從台灣回大陸探親的政策寬鬆後，趙玉環迅速申請辦理探親手續，還買了金項鍊、金手鐲、金戒指，準備給闊別近40年的妻子帶去禮物。妻子在信中得到消息後也激動不已，對家人說「環哥要回了」。但不幸的是，當趙玉環到家前幾天，妻子因突發疾病過世，夫妻倆終究沒能見上面。趙玉環幼年喪母，父親一直盼望他回家，但老人也在兒子回家前一年離世。

近幾年來，隨著年齡越來越大、身體越來越差，趙玉環的思鄉之情越來越強烈，他向義女錶示，想回山東老家走完人生最後的旅程，但義女想把他留在身邊照顧，於是趙玉環提出，在他去世後一定要把骨灰帶回大陸，與妻子合葬。

2023年8月12日，趙玉環病逝於台南永康奇美醫院。莊銘悅受家人委託，護送老人魂歸故。

10月28日上午，趙玉環的葬禮在趙家村舉行，他的親屬、鄉鄰、志工和當地相關部門人員參加。在親人的慟哭聲中，趙玉環的骨灰下葬入土，與妻子同穴長眠。分別有75年未曾相見的夫妻，終於在這裡得以團聚。

趙玉環生前照片。（取材自極目新聞）
趙玉環生前照片。（取材自極目新聞）

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