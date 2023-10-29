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張桂梅、王亞平當選全國婦聯副主席 兼職不兼薪

中國新聞組／北京29日電
張桂梅當選全國婦聯副主席（兼）。(新華社資料照片)
張桂梅當選全國婦聯副主席（兼）。(新華社資料照片)

全國婦聯25日選舉產生新一屆領導機構。雲南麗江華坪女子高級中學校長張桂梅、航太員王亞平當選副主席（兼）。有網友會納悶，張桂梅當上高階領導幹部了嗎？答案是否定的。根據目前安排，婦聯系統兼職副主席是兼職不兼薪。

微信公眾號「全國婦聯女性之聲」消息，中華全國婦女聯合會第13屆執行委員25日會召開第一次會議，選舉中華全國婦女聯合會第13屆主席、副主席和常務委員。諫貽琴擔任華全國婦女聯合會主席。

澎湃新聞報導，現任國務委員的諡貽琴，出生於1959年12月，白族，貴州織金人，1977年3月參加工作，1985年5月入黨，是20屆中央委員。值得一提的是，諡貽琴是多年來首位以國務委員身分兼任全國婦聯主席一職的領導幹部。

在新選舉產生的新一屆全國婦聯領導班子中，黃曉薇、張曉蘭、林怡、馮玲、章冬梅為專職副主席。其中，黃曉薇、張曉蘭、林怡三人系連任，馮玲、章冬梅為新當選。

桑頂·多吉帕姆·德慶曲珍、葛曉燕、餘艷紅、徐曉蘭、馬璐、陳化蘭、蒙曼、張桂梅、王亞平均為兼職副主席。其中，桑頂·多吉帕姆·德慶曲珍、餘艷紅、馬璐、陳化蘭、蒙曼五人是連任，葛曉燕、徐曉蘭、張桂梅、王亞平四人為新當選。

報導指出，出生於1957年6月的張桂梅，扎根邊疆教育一線40餘年。她2008年，她創辦了全國第一所全免費女子高中—雲南麗江華坪女子高級中學。在她的帶領下，12年裡學校累計幫助1800多名貧窮女孩圓夢大學，創造了大山裡的「教育奇蹟」。

據報導，張桂梅當選副主席（兼），根據目前安排，婦聯系統兼職副主席不因兼職改變身分和級別，兼職不兼薪。

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