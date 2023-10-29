抗美援朝電影「上甘嶺」王蘭原型 87歲王清珍逝世

抗美援朝老英雄王清珍27日逝世，享年87歲。(取材自楚天都市報)

據微信 公眾號「孝感廣電」消息，抗美援朝老英雄王清珍27日在湖北孝感逝世，享年87歲。王清珍出生於1936年，是中國人民志願軍15軍45師一名衛生員，也是電影「上甘嶺」中衛生員王蘭的人物原型。在上甘嶺戰役期間，擔任衛生員的她，曾經為「特級英雄」黃繼光整理遺體。

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據央視新聞報導，王清珍15歲跟隨中國人民志願軍進入北韓 。1952年10月，上甘嶺戰役打響。王清珍與其他衛生員一道，投入緊張的戰地救護工作。最艱苦時，她一個人要照顧20多名傷病者。

王清珍。(取材自微信)

據報導，戰場上物資匱乏，沒有水，王清珍就融化雪水泡乾糧；沒有燒水壺，她用罐頭盒代替；沒有繃帶，她就用敵軍投放照明彈的降落傘布條包紮傷口；沒有藥棉，她就拆了棉衣取出棉花處理後使用。

報導指出，指揮上甘嶺戰役的秦基偉將軍曾在回憶錄中寫下這樣一段話——「有一個女戰士使我印象至深，她叫王清珍，只有17歲，她在五聖山後面的坑道病房，護理20多個重傷員。這個姑娘為了解除戰友的痛苦，幫助傷員排尿，情操之高尚令人肅然起敬。」

據報導，1953年3月，王清珍以出色的表現榮立了二等功，並被授予二級戰士榮譽勳章。1958年，王清珍復員回到北京 一家醫療器材廠，成為一名普通工人。1961年，王清珍響應軍隊號召，再次入伍，一直在部隊從事衛生工作，並於1962年10月加入中國共產黨。

退休後，王清珍參加了「老戰士革命傳統報告團」，傳頌「上甘嶺」精神。她也經常義務為困難群眾治療病痛，樂善好施，扶貧濟困。

報導指出，2021年11月，王清珍被退伍軍人事務部、中央軍委政治工作部評為「先進軍休幹部」。先前接受媒體採訪時，王清珍說自己只是千萬戰士中的平凡一員。