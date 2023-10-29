我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

抗美援朝電影「上甘嶺」王蘭原型 87歲王清珍逝世

中國新聞組／北京29日電
抗美援朝老英雄王清珍27日逝世，享年87歲。(取材自楚天都市報)
抗美援朝老英雄王清珍27日逝世，享年87歲。(取材自楚天都市報)

微信公眾號「孝感廣電」消息，抗美援朝老英雄王清珍27日在湖北孝感逝世，享年87歲。王清珍出生於1936年，是中國人民志願軍15軍45師一名衛生員，也是電影「上甘嶺」中衛生員王蘭的人物原型。在上甘嶺戰役期間，擔任衛生員的她，曾經為「特級英雄」黃繼光整理遺體。

來源：YouTube

據央視新聞報導，王清珍15歲跟隨中國人民志願軍進入北韓。1952年10月，上甘嶺戰役打響。王清珍與其他衛生員一道，投入緊張的戰地救護工作。最艱苦時，她一個人要照顧20多名傷病者。

王清珍。(取材自微信)
王清珍。(取材自微信)

據報導，戰場上物資匱乏，沒有水，王清珍就融化雪水泡乾糧；沒有燒水壺，她用罐頭盒代替；沒有繃帶，她就用敵軍投放照明彈的降落傘布條包紮傷口；沒有藥棉，她就拆了棉衣取出棉花處理後使用。

報導指出，指揮上甘嶺戰役的秦基偉將軍曾在回憶錄中寫下這樣一段話——「有一個女戰士使我印象至深，她叫王清珍，只有17歲，她在五聖山後面的坑道病房，護理20多個重傷員。這個姑娘為了解除戰友的痛苦，幫助傷員排尿，情操之高尚令人肅然起敬。」

據報導，1953年3月，王清珍以出色的表現榮立了二等功，並被授予二級戰士榮譽勳章。1958年，王清珍復員回到北京一家醫療器材廠，成為一名普通工人。1961年，王清珍響應軍隊號召，再次入伍，一直在部隊從事衛生工作，並於1962年10月加入中國共產黨。

退休後，王清珍參加了「老戰士革命傳統報告團」，傳頌「上甘嶺」精神。她也經常義務為困難群眾治療病痛，樂善好施，扶貧濟困。

報導指出，2021年11月，王清珍被退伍軍人事務部、中央軍委政治工作部評為「先進軍休幹部」。先前接受媒體採訪時，王清珍說自己只是千萬戰士中的平凡一員。

「電影『上甘嶺』中的王蘭是個代表。在真實的戰爭中，還有更多跟我一樣的女衛生員。她們都做得很好，她們都是王蘭的原型。我只是做了自己該做的事。」王清珍說。

王清珍正在護理傷者。(取材自央視新聞)
王清珍正在護理傷者。(取材自央視新聞)

微信 北京 北韓

上一則

一線城首例 廣州推「房票安置」 被拆遷人購房有憑證

下一則

江蘇南通6歲男遭母虐殘 仍惦記媽媽、期待長出新腳

延伸閱讀

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
「花月殺手」太長 戲院主動中場休息 導演不爽觀眾反嗆

「花月殺手」太長 戲院主動中場休息 導演不爽觀眾反嗆
流浪地球2 將代表中國角逐奧斯卡

流浪地球2 將代表中國角逐奧斯卡

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言