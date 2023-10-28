擊敗法日德…中國衛冕世界麵包冠軍 原料來自西藏青稞

中國麵包亮相德國IBA麵包錦標賽 。（取材自潮新聞）

德國 當地時間10月24日，在世界三大麵包比賽之一的德國IBA麵包錦標賽上，中國麵包國家隊擊敗法國、日本 、德國等烘焙強國，成功衛冕冠軍。參賽的「麵包王子」王子劍自豪地說，此次奪冠作品獨特之處，在使用一向被認為較難發酵的西藏青稞為主要原材料，不僅使這一高原健康作物得到世界認可，也為高端烘培麵粉提供了新選擇。

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潮新聞報導，在德國IBA麵包錦標賽現場，中國隊的一款麵包上，兩隻黑白相間的熊貓被刻畫得栩栩如生：其中一隻盤腿而坐，另一隻低著頭，像是打著瞌睡，將熊貓的可愛展現得淋漓盡致。這個作品充滿中國傳統文化元素，令人眼前一亮。

另一款得獎麵包中，中國隊大膽使用青稞作為主要原材料，中國麵包國家隊總教練王子劍表示，青稞作為西藏傳統農作物，富含膳食纖維、β-葡聚醣及多種維生素及微量元素，但由於青稞麵粉較難發酵，很少應用在烘焙產品中。

這次中國隊的比賽作品，青稞麵粉作為主要原材料，占比超過40%。這是王子劍和他的團隊針對青稞麵粉的特點多次嘗試，發現青稞麵粉可以製作很多種類的麵包，例如吐司、貝果、法棍、德式鹼水包等。這讓他更有信心在IBA比賽上，將青稞麵粉作為主材料使用。

「青稞麵粉的烘焙性能與黑裸麥和高含量雜糧麵包類似，膨脹力略弱，麵團分割重量要比普通小麥麵包的重量大一些。其口感細膩、內部組織細密，味道與全麥、黑麥麵包類似」，王子劍解釋，由於德國IBA麵包錦標賽的參賽作品是歐式風為主，需要更加符合歐洲人的口感，所以此次用青稞製作青稞酵種，試圖將中國傳統文化元素融入到麵包中。