安檢要乘客喝一口自帶水 廣州地鐵挨告

廣州一名乘客被安檢要求喝一口自帶水，此為示意圖。（取材自極目新聞）

廣東廣州一名張姓乘客，去年搭地鐵 在通過安檢時，因他帶了一罐瓶裝水被要求檢測 ，張某遂喝下自帶的瓶裝水，後安檢人員將其放行進入地鐵乘車。沒想到，事後張某主張，因為瓶子裡裝的是自來水，喝下去後造成她身體不適，造成精神傷害，向廣州地鐵要求賠償。該案日前開庭，引發網路討論。

西部決策報導，張某主張因其所喝的瓶裝水為自裝白開水，而其自身患有腸胃疾病導致其喝水後身體極度不適，且此事也給其造成嚴重的精神刺激和困擾，故向法院起訴認為被告廣州地鐵公司侵權，要求賠償醫療費 、誤工費、營養費精神損失費等共4萬8100元（人民幣，下同）。

廣州鐵路運輸法院經審理認為，某主張其身心健康遭受侵害，係被告廣州地鐵公司的安檢行為導致，應提供相應的證據予以證明。

首先，廣州地鐵安檢要求乘車人如攜帶液體需通過液體檢測儀或「試喝一口」等方式檢測，是其作為城市軌道交通經營單位所應當履行的安全保障義務，因此安檢人員要求張某對其攜帶的液體進行檢測，並不存在過錯。

其次，張某就其主張的醫療費、誤工費、營養費、精神損失費等未能提供證據證明。張某提供的檢查報告單、門診病歷等證據也表明，其早在2020年底至2022年初期間就已被診斷患有腸胃疾病並多次檢查就醫，亦早在2020年就有失眠症狀被診斷有睡眠障礙。因此張某無法證明地鐵安檢要求其「試喝一口」自帶水的行為與其主張的損害具有因果關係，張某主張廣州地鐵公司對其侵權，應承擔賠償責任的訴請，缺乏事實和法律依據，法院不予支持。

針對該事件，有網友表示，「我看這個乘客真是有病，第一，為啥帶自來水故意找事，第二，真的就找事了，還好法院主持公道」、「這不算訛詐？」、「應該是帶著一定的目的性，例如破壞安檢系統之類」。