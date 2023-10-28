用高等數學講解詩詞 南京教授暴紅 校方曝超狂經歷

南京郵電大學退休教授李雷在「詩詞寫作與鑑賞」上，用數學講解詩詞。（取材自中新網）

近日一段南京郵電大學課堂的視頻暴紅，因為內容看到一名教師明明在投影上教著古典詩詞鑑賞，卻在黑板上寫下高等數學的求導過程，讓網民驚嘆該師學識淵博。校方表示，視頻中的主角是該校已退休 的數學教授李雷，不但擅長詩詞，還深耕人工智能 領域。

中國青年報報導，李雷是南京郵電大學數學教授，網上流傳的視頻拍攝於李雷的「詩詞寫作與鑑賞」課堂上，畫面中可以看到白髮蒼蒼卻精神矍鑠的李雷手握粉筆，在黑板上演示高等數學的求導過程，但鏡頭一轉，投影幕布上出現的卻是關於詩詞的教學內容。

南京郵電大學表示，李雷之前是數學教授，執教期間深耕數學和人工智能研究領域，並開設「詩詞寫作與鑑賞」課程，著有現代數學專著《集值分析》和個人詩集《隨心之語》。學校表示，李雷曾任理學院院長、圖書館 館長、應用數學研究中心主任等多個職務，還是江蘇詩詞學會會員、南郵鼎山詩社顧問、信達國學社顧問，他退休後仍繼續開設詩詞課程。

南京郵電大學退休教授李雷。（取材自中國青年報）

李雷受訪時表示，視頻拍攝的那一段課程內容，是給學生們講授詩的「起承轉合」章法，就像「人的神經系統也經歷起承轉合四個階段，人工智能中的人工神經網絡構造同樣需要經歷這四個階段」。他說，人工神經網絡的「轉」常用高斯函數和S函數等函數運算，而詩詞中，常用否定、疑問或強調等手法來體現「轉」的環節。

曾被評為學校最受學生歡迎的教師之一的李雷老師表示，「我一直以來的理念就是把教學做成藝術。教師不單純是一個教書匠，也是一位藝術大師」。