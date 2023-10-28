成都公司薪資4000元徵人 她面試3輪後工資竟剩1900元

招聘示意圖，圖非當事人。（路透）

四川成都曾女士近日在網上分享自己的求職經歷稱，某公司以月薪4000到5000元（人民幣，下同，約550到690美元）招聘運營專員，她應聘時歷經兩個多小時面試 三輪，最終才知工資僅1900元（約260美元），讓她「被氣笑了」，引發涉事公司涉嫌欺詐的質疑。媒體也發出評論，批評涉事公司浪費求職者的寶貴時間，「是一種可恥的行為」。

九派新聞報導，根據曾女士貼出的資訊，涉事公司在網路上招聘運營專員，月薪是4000到5000元，工作經歷要求一年到三年，學歷要求是大專及以上；崗位職責是官方帳號、人設帳號的搭建投流與運營，還要處理文案及圖片，日常截流、評論恢覆、讚藏安排等。

曾女士稱，招聘信息寫的4000元到5000元，想著大公司福利好且有餐補，覺得挺合適就去面試了。（取材自九派新聞）

曾女士表示，在該公司前後經過三輪面試，在第二輪面試時，被面試官要求提出一個運營方案，當時她提問薪資問題，面試官表示要問第三輪面試官。到了第三輪面試，對方卻說薪資是3000元到4000元，實習期2400元，入職購買社保扣除後，算下來工資1900元。曾女士說，面試三輪浪費兩個多小時，感覺自己被氣笑了。

曾女士與對方的聊天紀錄。（取材自九派新聞）

對此，極目新聞刊出評論指出，涉事公司已經涉嫌違法，因為成都市市區當前最低工資標準為每月2100元，根據法律規定，社保、公積金等不作為最低工資標準的組成部分，員工在試用期的工資也不能低於最低工資標準。

至於為何涉事公司刻意在網上浮報薪資待遇，極目新聞評論稱，一方面公司想製造公司實力強大的假象，吸引更多求職者，另一方面也不排除是為了製造忙碌招人的狀況，透過多輪面試，浪費求職者的時間來完成自己的KPI考核，最後給一個低得可憐的工資趕人，是一種可恥的行為。

也有許多網友表示，「這種公司純粹就是在浪費面試者的時間。而且招聘公告與實際收入差距巨大，涉嫌欺詐，企業不誠信」，「為了一個1900的職位，公司派出那麽多人招聘，這效率有些感人」，「三輪面試，沒讓你跑三次，一次搞完你就燒高香吧」。

影音來源：离天宫