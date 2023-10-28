我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪紐約市長亞當斯：有信心繼續獲華社支持

紐約普選提前投票開跑 華人選區看點多

成都公司薪資4000元徵人 她面試3輪後工資竟剩1900元

中國新聞組／北京28日電
招聘示意圖，圖非當事人。（路透）
招聘示意圖，圖非當事人。（路透）

四川成都曾女士近日在網上分享自己的求職經歷稱，某公司以月薪4000到5000元（人民幣，下同，約550到690美元）招聘運營專員，她應聘時歷經兩個多小時面試三輪，最終才知工資僅1900元（約260美元），讓她「被氣笑了」，引發涉事公司涉嫌欺詐的質疑。媒體也發出評論，批評涉事公司浪費求職者的寶貴時間，「是一種可恥的行為」。

九派新聞報導，根據曾女士貼出的資訊，涉事公司在網路上招聘運營專員，月薪是4000到5000元，工作經歷要求一年到三年，學歷要求是大專及以上；崗位職責是官方帳號、人設帳號的搭建投流與運營，還要處理文案及圖片，日常截流、評論恢覆、讚藏安排等。

曾女士稱，招聘信息寫的4000元到5000元，想著大公司福利好且有餐補，覺得挺合...
曾女士稱，招聘信息寫的4000元到5000元，想著大公司福利好且有餐補，覺得挺合適就去面試了。（取材自九派新聞）

曾女士表示，在該公司前後經過三輪面試，在第二輪面試時，被面試官要求提出一個運營方案，當時她提問薪資問題，面試官表示要問第三輪面試官。到了第三輪面試，對方卻說薪資是3000元到4000元，實習期2400元，入職購買社保扣除後，算下來工資1900元。曾女士說，面試三輪浪費兩個多小時，感覺自己被氣笑了。

曾女士與對方的聊天紀錄。（取材自九派新聞）
曾女士與對方的聊天紀錄。（取材自九派新聞）

對此，極目新聞刊出評論指出，涉事公司已經涉嫌違法，因為成都市市區當前最低工資標準為每月2100元，根據法律規定，社保、公積金等不作為最低工資標準的組成部分，員工在試用期的工資也不能低於最低工資標準。

至於為何涉事公司刻意在網上浮報薪資待遇，極目新聞評論稱，一方面公司想製造公司實力強大的假象，吸引更多求職者，另一方面也不排除是為了製造忙碌招人的狀況，透過多輪面試，浪費求職者的時間來完成自己的KPI考核，最後給一個低得可憐的工資趕人，是一種可恥的行為。

也有許多網友表示，「這種公司純粹就是在浪費面試者的時間。而且招聘公告與實際收入差距巨大，涉嫌欺詐，企業不誠信」，「為了一個1900的職位，公司派出那麽多人招聘，這效率有些感人」，「三輪面試，沒讓你跑三次，一次搞完你就燒高香吧」。

影音來源：离天宫

面試

上一則

李克強離世 前下屬香港特首李家超隔一天才發聲悼念

下一則

厭學抑鬱....開學後兒童精神科爆滿 北京醫師：全年都人滿為患

延伸閱讀

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了
訪台面試總統參選人？羅森柏格：面試是不恰當的形容

訪台面試總統參選人？羅森柏格：面試是不恰當的形容
陳詩敏提法案 阻承包商剋扣工資

陳詩敏提法案 阻承包商剋扣工資
就為了感謝「王者榮耀」玩家？庫克突然現身成都

就為了感謝「王者榮耀」玩家？庫克突然現身成都

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中