又變了！梅西中國行程大混亂 球迷怒：別辦了，真丟人

中國賽事主辦方的謎之操作，讓球迷對梅西11月中國行究竟會去哪裡，至今仍霧裡看花。（取材自瀟湘晨報）

邁阿密國際足球 俱樂部10月15日官宣11月赴中國山東青島、四川成都踢友誼賽，讓想再一睹梅西 丰采的中國球迷嗨翻。但不到半個月，行程一變再變，從青島突然換成海南海口，昨再傳出成都站賽事也暫時取消，具體舉辦城市還不清楚。梅西行程大混亂讓已訂好機票酒店的球迷進退兩難，怒批賽事主辦方：「乾脆全取消，別辦了，真夠丟人的」。

瀟湘晨報報導，今年10月15日，美國職業大聯盟的國際邁阿密俱樂部官宣，阿根廷球星梅西將領銜球隊一行於11月開啟首次中國行，分別在11月5日於青島市對陣中超球隊青島海牛隊，11月8日在成都市與成都蓉城隊再較量一場。這是梅西今年二度來華。

就在兩地球迷摩拳擦掌準備搶票，甚至有人手刀就訂了兩地的機票和酒店之際，10月26日、27日，梅西中國行活動主辦方對外連發兩條消息宣布，青島站的比賽換至海口舉行，同時成都站的賽事也暫時取消，具體舉辦城市還需等待後續消息。

10月26日淩晨，梅西所在的美職聯邁阿密國際俱樂部官方發文，再次確認11月中國行兩場比賽的賽程。和之前的安排相比，首場比賽的地點出現了變化。11月5日的比賽改在海口五源河體育場進行，對陣青島海牛；11月8日在成都鳳凰山體育場對陣成都蓉城。

而10月27日，梅西中國行舉辦方再次宣布，「成都站因多種因素無法舉辦，具體舉辦城市以官方發布為準。」

因為此前邁阿密國際官宣，與青島海牛的比賽將在海口舉行。也有消息稱，第二站與成都蓉城的比賽，也可能會在海口進行。行程一再臨時變更，引來不少球迷的憤慨，有球迷表示：「那些提前訂了機票和酒店的球迷怎麽辦？辦理退票、退房手續的損失誰來承擔？」喜悅的心情來得快，去得也快，賽事主辦方的操作惹怒了球迷。

據香港 01報導，在賽事主辦方的微博下，大批憤怒的球迷留言，「全取消，準備好再弄吧」、「全部取消吧，別辦了，真夠丟人的」、「幾號了還沒確定城市，我是會瞬移麼」、「滾啊！沒能力就別裝了」、「全取消吧別丟人現眼」。也有球迷不滿海口的場地，認為看台離球場太遠，不利觀眾欣賞梅西獻技。

有業內人士也點評稱，「只能說，這次的主辦方實在是讓人一言難盡。本來是非常好的商業賽機會，也能給承辦地帶來很大的商業效應。遺憾的是，主辦方的不專業讓賽事從一開始就一波三折。 希望梅西中國行在海口能夠順利進行，別再讓球迷們失望了。」