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海底撈被吐槽變貴、牛肉變少 客服：其實客單價在下降

中國新聞組／北京28日電
網友吐槽海底撈愈來愈貴。（取材自上游新聞／平台截圖）
網友吐槽海底撈愈來愈貴。（取材自上游新聞／平台截圖）

有網友近日在社交平台發帖，吐糟吃海底撈的成本越來越高，除了10元（人民幣，下同）一位的小料費，8元一位的自助飲料費，「再加上鍋底，4個人還沒怎麽吃，小200塊就沒有了。」而且肉的分量還變少。抱怨文引來不少網友共鳴，稱海底撈確實愈來愈貴。海底撈客服則回應，其實其客單價在下降，且都會告知顧客價格。但網友大都對所謂客單價下降「無感」。

據上游新聞報導，這名網友發布的帖子裡，除了吐槽小料和自助飲料費越來越貴，還表示，自己點了一盤47元的精品腹肉肥牛，結果分量較少，「上菜後我都詫異了，只有8片，單片5.875元。」質疑分量少了點。她並曬出了海底撈官方的回覆佐證，稱精品腹肉肥牛只有整份選項，沒有半份。其點的是整份。

網友稱47元人民幣的肥牛只有8片肉。（取材自上游新聞／平台截圖）
網友稱47元人民幣的肥牛只有8片肉。（取材自上游新聞／平台截圖）

對於不少網友感嘆「海底撈愈來愈貴」，記者過海底撈火鍋點餐小程序查詢顯示，以海底撈重慶時代天街店為例，單鍋嶺南黃豬肚雞火鍋鍋底價格為85元，拼鍋49元，四宮格30元。番茄鍋底單鍋價格為78元，拼鍋為43元，四宮格為29元。自選小料價格為9元，自選飲料價格為6元。如果4人就餐，在沒有點任何菜品的情況下，鍋底、小料、自選飲料價就超過了100元，確實不算低。

海底撈客服工作人員回應表示，門店採取差異化定價。（具體多少錢）以門店的菜單實際展示為準。」至於有網友吐槽不知道飲料收費一事，該工作人員表示，工作人員詢問顧客需要飲用什麽飲料，包括酸梅湯、豆漿以及金桔檸檬，都是提前有告知需要收費的。「其實我們的客單價（顧客平均消費額）在下降。」

報導引據海底撈財報，2018年，海底撈突破100元客單價後，2020年最高漲到過110.1元，後又一步步降價。2023年上半年回落到102.9元，同比下降了2.1元。

搜索發現，這並非海底撈小料價格第一次被吐槽漲價。2019年就由9元/位漲價到10元/位。去年9月，「網友吐槽海底撈小料漲到11元」話題更上微博熱搜。2021年，海底撈小料台上深受顧客喜歡的牛肉粒，被換成植物蛋白新品「味伴侶」。而牛肉粒作為單獨菜品上架菜單，50克/0.8元，引發網友吐槽。

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