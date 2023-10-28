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中國疾控專家吳尊友病逝 最後一條微博：提醒戴口罩

中國新聞組／北京28日電
吳尊友因病去世，最後一條微博是提醒科學戴口罩。(取材自新黃河新聞)
吳尊友因病去世，最後一條微博是提醒科學戴口罩。(取材自新黃河新聞)

中國疾控中心首席流行病學專家吳尊友27日因病在北京某醫院去世，網民不捨「生病硬撐著，一夜白頭，鞠躬盡瘁！換來三年天天被罵！被罵上熱搜！被罵成行走的50萬（指間諜）」，而吳尊友的微博停留在今年4月，最後一則微博內容就「口罩還要戴多久，什麽場合要堅持戴，什麽場合可以不戴」進行分析。

人民日報健康客戶端2022年4月曾報導稱，據不完全統計，吳尊友兩年多僅參加國務院聯防聯控機制發布會就超過18場，其中2020年幾乎每月一場。

報導稱，1997年吳尊友到基層社區，開展社區預防吸毒的研究。2003年參與SARS防治工作，獲中國疾病預防控制中心防治SARS「先進個人」。2020年新冠疫情以來，以吳尊友為首的疾控中心專家組，一直都在像「破案」一樣與新冠疫情賽跑。

紅星新聞報導，10月27日，中國疾控中心原主任、中國科學院院士高福這樣評價吳尊友：「是好同志，真正的流行病學家，是一個學者，我們應該學習他帶病工作的革命精神。」

對此，網民紛紛哀悼，「我們武漢人會記得您的，一路走好」、「疫情三年，從黑髮轉成白髮。您辛苦了！一路走好」、「本來身體就不太好，又抗疫了三年，高強度的工作，導致病情加重，一路走好！今天，是個灰色的日子」、「國之脊梁，先生千古」、「他還在牽掛人民健康」、「全是國家的寶貴財富，英年早逝天妒英才」、「三年青絲變白髮，先生不用再承受病痛的折磨，一路走好」。

疫情 微博 國務院

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