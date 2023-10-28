疫情3年白了頭 挺清零惹議 中疾控專家吳尊友60歲胰臟癌逝

吳尊友在2020年新冠疫情爆發後即投入疫情防控一線工作，歷經三年疫情，吳尊友的一頭黑髮都成了白髮。（取材自微博）

知名公共衛生專家、中國疾管中心流行病學首席專家吳尊友因胰臟癌10月27日病逝，享年60歲。吳尊友在2020年新冠疫情 爆發後即投入疫情防控一線工作，時常透過官方記者會或個人微博發表疫情知識與防控見解，為大眾所熟悉。歷經三年疫情，吳尊友的一頭黑髮都成白髮，病逝消息傳開，微博上的網友紛紛感念他在疫情間的奉獻。

2020年新冠疫情爆發後，吳尊友隨即加入防控一線，多次以國家級專家身分赴現場指導各地政府處置新冠肺炎疫情防治工作；當時，吳尊友幾乎每日分析新冠肺炎疫情特徵，深入解讀數據，研判疫情趨勢，為防治決策提供參謀建議。

他在疫情期間的科學防疫 與穩定人心做出重大貢獻，獲選為「北京民進抗疫英雄人物」、「2021最美科技工作者」等殊榮。他的模樣也在三年中發生很大變化，一是頭髮由黑變白，身體愈來愈顯消瘦。

但在吳尊友也因為公開表示支持中國嚴格的封控清零受到批評；2022年4月17日，他在其個人社交平台發文稱，「動態清零，才能最大限度地為經濟建設保駕護航」。

吳尊友支持的動態清零防疫封控措施在疫情初期似有一定的效果，然而，但隨著各種變異株出現，病毒傳染性更強、疫情傳播更快、更廣，但是致死率卻降低，封城 措施不僅嚴重拖累生產和經濟，也讓民眾不勝其擾。

尤其上海封城兩個月讓這個2500萬人口的大都市陷入混亂，民怨沸騰。有消息稱，私下裡，吳尊友不同意「動態清零」的過度做法，但又覺得無力反對。

吳尊友1963年6月出生於安徽黃山，1980年考入安徽醫科大學衛生系，先後取得學士、碩士學位。1988年畢業進入安徽省防疫站工作。1991年至1995年，吳尊友就讀於加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生專業，獲碩、博士學位。

吳尊友在美國完成學業後，回到中國參與防治愛滋病的工作，2003年也曾參與因應「非典」（SARS）的防治工作，2017年4月出任中國疾病預防控制中心流行病學首席專家。