我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

疫情3年白了頭 挺清零惹議 中疾控專家吳尊友60歲胰臟癌逝

中國新聞組／北京28日電
吳尊友在2020年新冠疫情爆發後即投入疫情防控一線工作，歷經三年疫情，吳尊友的一頭黑髮都成了白髮。（取材自微博）
吳尊友在2020年新冠疫情爆發後即投入疫情防控一線工作，歷經三年疫情，吳尊友的一頭黑髮都成了白髮。（取材自微博）

知名公共衛生專家、中國疾管中心流行病學首席專家吳尊友因胰臟癌10月27日病逝，享年60歲。吳尊友在2020年新冠疫情爆發後即投入疫情防控一線工作，時常透過官方記者會或個人微博發表疫情知識與防控見解，為大眾所熟悉。歷經三年疫情，吳尊友的一頭黑髮都成白髮，病逝消息傳開，微博上的網友紛紛感念他在疫情間的奉獻。

2020年新冠疫情爆發後，吳尊友隨即加入防控一線，多次以國家級專家身分赴現場指導各地政府處置新冠肺炎疫情防治工作；當時，吳尊友幾乎每日分析新冠肺炎疫情特徵，深入解讀數據，研判疫情趨勢，為防治決策提供參謀建議。

他在疫情期間的科學防疫與穩定人心做出重大貢獻，獲選為「北京民進抗疫英雄人物」、「2021最美科技工作者」等殊榮。他的模樣也在三年中發生很大變化，一是頭髮由黑變白，身體愈來愈顯消瘦。

但在吳尊友也因為公開表示支持中國嚴格的封控清零受到批評；2022年4月17日，他在其個人社交平台發文稱，「動態清零，才能最大限度地為經濟建設保駕護航」。

吳尊友支持的動態清零防疫封控措施在疫情初期似有一定的效果，然而，但隨著各種變異株出現，病毒傳染性更強、疫情傳播更快、更廣，但是致死率卻降低，封城措施不僅嚴重拖累生產和經濟，也讓民眾不勝其擾。

尤其上海封城兩個月讓這個2500萬人口的大都市陷入混亂，民怨沸騰。有消息稱，私下裡，吳尊友不同意「動態清零」的過度做法，但又覺得無力反對。

吳尊友1963年6月出生於安徽黃山，1980年考入安徽醫科大學衛生系，先後取得學士、碩士學位。1988年畢業進入安徽省防疫站工作。1991年至1995年，吳尊友就讀於加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生專業，獲碩、博士學位。

吳尊友在美國完成學業後，回到中國參與防治愛滋病的工作，2003年也曾參與因應「非典」（SARS）的防治工作，2017年4月出任中國疾病預防控制中心流行病學首席專家。

疫情 防疫 封城

上一則

WSJ :房地產困局 習近平要問責 恒大貸款行民生銀行被查

下一則

保障住房 國務院傳推「新房改」 加大建設和供給

延伸閱讀

公衛專家吳尊友60歲癌逝…3年疫情白了頭 防控貢獻大

公衛專家吳尊友60歲癌逝…3年疫情白了頭 防控貢獻大
錢藏衣櫃？家中該放多少現金 專家：基本2周生活費

錢藏衣櫃？家中該放多少現金 專家：基本2周生活費
遇上缺錢 理財專家建議這4種帳單應先付

遇上缺錢 理財專家建議這4種帳單應先付
「殺戮戰警」理察朗崔病逝享壽81歲 山繆傑克森哀悼

「殺戮戰警」理察朗崔病逝享壽81歲 山繆傑克森哀悼

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中