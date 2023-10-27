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剪嘴剪腿讓牠像隻鳥…童書被指內容暴力 出版社：已修改

中國新聞組／上海27日電
書中「這才像一隻鳥」一文，阿凡提取出一把剪刀把白鷺的長嘴和長腿都給剪掉，並說「這才像一隻鳥」。（取材自澎湃新聞）
書中「這才像一隻鳥」一文，阿凡提取出一把剪刀把白鷺的長嘴和長腿都給剪掉，並說「這才像一隻鳥」。（取材自澎湃新聞）

廣西漓江出版社出版的《阿凡提的故事·開心樂園》是著名兒童讀物，卻被網友反映，當中部分故事的插圖和情節不妥，即便是帶有諷刺意味的故事，放到兒童讀物裡也不合適。出版社表示，有問題的是2020年出版的版本，已修改相關內容，並通知經銷商下架舊版圖書。

澎湃新聞報導，漓江出版社推出的《阿凡提的故事》叢書，共計十個分冊，1000個故事，以穆斯林文化中的經典角色阿凡提為主角，題材包羅萬象，智慧、哲理、幽默、快樂、正義、生活等主題，一應俱全。是一套適合少年、兒童閱讀的，充滿幽默智慧的讀物。

網路上指出有問題的故事，一則是「這才像一隻鳥」，故事中，阿凡提喜歡觀賞白鷺，然而他不喜歡它們那長長的嘴和長長的腿，覺得那是多餘的。一天，阿凡提在湖邊抓到一隻白鷺，用剪刀把白鷺的長嘴和長腿剪掉，可憐的白鷺在地上掙扎，阿凡提卻說，「這才像一隻鳥」。

另一則爭議故事「這下不會再叫了」中，阿凡提家的大公雞每天叫得特別早，老是壞了阿凡提的美夢。這天早晨，阿凡提氣得用剪刀把大公雞的尾巴和雞冠全剪掉，然後說到，「這下成母雞了，不會再叫了吧」。

漓江出版社相關負責人表示，圖書作者是阿凡提研究領域的專家，書中暗含了諷刺當時統治階級和世俗觀念的內容。對於網友的反映，出版社很重視，把相關的過程、情況已經上報到桂林有關部門。

負責人表示，2020年出版後自查，當時便發現問題並做出改正，於2022年1月第2次出版時對其中的配圖和內文表述欠妥的地方進行了修改，「在審圖方面思想重視不夠，對圖有點忽略了」。

他還稱，經網路反映相關問題後，已通知經銷商盡快下架2020年1版1次的圖書，後續也會督促他們盡快下架。

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