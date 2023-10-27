太炸裂…長江大學反詐講座 大螢幕播A片 校方稱電腦中毒

長江大學荊州校區反詐騙講座上出現的不雅影片。（視頻截圖）

湖北省長江大學荊州校區日前舉行反詐騙 講座，輔導員用筆電播放反詐宣教片時，突然跳出來一段一男一女的性愛片，讓全場學生看傻了眼；儘管輔導員匆忙關閉筆電，不雅影片只播了8秒，仍被台下學生拍下分享。校方事後以可能觸法為由，要求學生立即刪除所拍影片，並稱是電腦中毒。隨後又將相關人員停職調查。目前警方已介入調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳信息顯示，講座時間疑為10月25日，於長江大學西校區農科大樓1058教室舉辦，標題為「2023年世界投資 周『校園反詐我當先，孤注一擲不可行』主題講座」，由學校和一家證券 公司聯合舉辦，主持人是2023級輔導員沈某。

下午6時45分左右，沈某用筆記本電腦投屏播放投資安全宣教片，播放軟件是暴風影音，時長10餘分鐘的宣教片播完後，屏幕上突然出現了不雅視頻，播了約8秒後被緊急關閉。

有網友稱，現場輔導員發現後在台上手忙腳亂，根據學生拍下的照片顯示，台下學生看到影片都嚇到了，還有女學生不可置信地摀嘴。有學生拍下現場影片發在學生群組分享，學生們直呼「太牛逼」、「好炸裂」。

有網友曬出疑似學生幹部在學生群的通知，「今天講座現場發生了一些小插曲，系工作人員電腦中毒所致，同學們若用手機拍了相關視頻或照片，請立即刪除，切不可外傳，否則會承擔程度不等的法律風險」。

主持講座的沈某稱，屏幕上突然出現不雅視頻時，他正背對著筆記本，面向學生，與電腦有一段距離。

他表示，投屏用的筆記本電腦是他的，但不雅視頻不是他下載的。他稱筆記本電腦借過給他人使用過，懷疑是借電腦的人下載觀看過不雅視頻，導致播完宣教片後，跳轉鏈接，播放不雅視頻。